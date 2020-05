Valečko sa z Francúzska vrátil bez auta, prvýkrát zostal bez gólového zápisu

V Breste sa mu bodovo nedarilo.

19. máj 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

PREŠOV. Poľsko, Škótsko, Anglicko, Kazachstan, Maďarsko, Francúzsko. A, samozrejme, Slovensko. V týchto všetkých krajinách ukrajoval z hokejového chlebíka Tomáš Valečko.

Rodák zo Spišskej Novej Vsi si v uplynulom ročníku po prvýkrát vyskúšal pôsobenie na juhozápade Európy, keď sa vybral za hlasom kikiríkajúceho galského kohúta. Do jeho bohatého hráčskeho životopisu pribudol francúzsky klub Albatros Brest.

Najradšej by už zostal doma

Skúsený obranca zamieril za hranice po troch sezónach strávených doma na Slovensku – rok hral v Prešove, ďalšie dva v Michalovciach. Keď sa mu v jari 2017 počas pôsobenia v metropole Šariša, kde žije s priateľkou Ľubicou, narodila dcérka Mia, zdalo sa, že túlavé topánky definitívne vyzuje. Napokon však predsa len ešte nakukol do sveta.

„Bola to možno moja posledná šanca ísť vonku, pretože maličká už onedlho pôjde do škôlky. Nehovorím, že do zahraničia už naisto nepôjdem, ale momentálne to tak vyzerá. Nie som už najmladší a najradšej by som zostal doma. Keď však natrafím na nejaký klub vonku, kde sa mi oplatí ísť, popremýšľam o tom. Mám už rodinu, aj iné výdavky. Ak sa nájde niečo na Slovensku, zostanem tu,“ vyjadril sa Tomáš Valečko.

V sezóne 2018/19 slávil s michalovskou Duklou historický postup do extraligy, keď v napínavej baráži Zemplínčania zdolali Žilinu. Ofenzívne ladený bek patril medzi lídrov mužstva a o to viac ho sklamalo, že v klube s ním ďalej nerátali.