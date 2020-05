Výzvu za zachovanie Štrbského Plesa podpísalo za 14 hodín 10-tisíc ľudí

Poukazujú aj na situáciu v Jasnej.

19. máj 2020 o 15:53 SITA

ŠTRBA. Verejnú výzvu za zachovanie Štrbského Plesa podpísalo za 14 hodín 10-tisíc občanov. Uviedla to občianska iniciatíva My sme les.

Podnetom na spustenie výzvy bolo zverejnenie dokumentu o zmenách územného plánu v obci Štrba, ktorý obsahoval informácie o ďalšej rekreačnej výstavbe v lokalite Štrbského Plesa.

Občianskym aktivistom sa nepáči, že kým stavby pribúdajú, zonácia Tatranského národného parku (TANAP) nie je pripravená ani po viac ako 20 rokoch.

Aktivisti žiadajú starostu obce Štrba, poslancov obecného zastupiteľstva aj prednostu Okresného úradu v Poprade, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do momentu, kým nebude schválená zonácia a s tým súvisiaci „program starostlivosti” pre TANAP.

Aby bol rozvoj udržateľný

Ako hlavný dôvod pre odklad rozhodovania považujú fakt, že osada Štrbské Pleso leží na území TANAP-u s 3. stupňom územnej ochrany, pričom jeho zastavané územie je v dotyku s chránenými územiami v 4. aj 5. stupni územnej ochrany.

„Program starostlivosti" a zonácia TANAP je zároveň súčasťou Biosférickej rezervácie Tatry vyhlásenej UNESCO programom „Človek a biosféra” a Územia európskeho významu Tatry.

Územie tak predstavuje biocentrum nadregionálneho významu.

Podľa aktivistov je preto potrebné určenie limitov únosnosti a návštevnosti tejto prírodne aj kultúrne cennej rekreačnej lokality. Teda aj pre plány ďalšieho rozvoja tohto územia.



„Bez koncepčného prístupu a zmysluplného rozvoja, ktorý zachová a zveľadí to, kvôli čomu toto miesto ľudia navštevujú, nemôžeme hovoriť o udržateľnom rozvoji cestovného ruchu nielen v tejto lokalite, ale ani v iných národných parkoch na Slovensku,” povedala Iveta Niňajová z Asociácie prírodného turizmu a zároveň členka iniciatívy My sme les.

Poukazujú na situáciu v Jasnej

Aktivisti uvádzajú, že územnému plánu obce Štrba je nadradený územný plán Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom je uvedené, že rozvoj cestovného ruchu sa viaže na prírodné a krajinné prostredie, ktoré je pre kraj prioritné.

„Schválenie návrhu by znamenalo úplne pochovať a odprírodniť ďalšiu jedinečnú a nádhernú lokalitu národného parku, podobne ako to môžeme vidieť v Jasnej v Nízkych Tatrách, kde sa už dnes týči hotel Damián priamo nad hladinou Vrbického plesa a vzácne čučoriedkové smrekové lesy či ďalšie biotopy sa rýchlo menia na staveniská, zjazdovky, penzióny a parkovacie plochy,” dodal Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) avizuje, že situáciou sa zaoberá envirorezort a pracovníci Štátnej ochrany prírody z TANAP-u.

Budaj prisľúbil, že zároveň poverí zamestnancov sekcie environmentálneho hodnotenia, aby preverili postup okresného úradu, ktorý posudzuje zmeny územného plánu.