Slováci sa vrátia do Minska. Skokan: Krásne mesto, nádherné štadióny

Na prechádzky je to super, vraví.

25. máj 2020 o 0:00 Daniel Dedina

POPRAD. Bielorusko rezonovalo v uplynulých týždňoch vo svete športu hneď dvakrát.

Najprv ako jediná európska krajina, v ktorej aj napriek hrozbe koronavírusu bežali ligové súťaže.

A najnovšie vďaka vyžrebovaniu základných skupín majstrovstiev sveta v hokeji.

Tie na budúci rok usporiada spolu s Lotyšskom.

Slovenskí reprezentanti budú hrať v A-skupine v Minsku.

Po siedmich rokoch si zopakujú účasť na vrcholnom fóre v bieloruskej metropole.

Na šampionáte v roku 2014 hájil slovenské farby aj Dávid Skokan.

Pre rodáka z Popradu to bol premiérový svetový šampionát na seniorskej úrovni, prišiel naň po sezóne v Slavii Praha a zasiahol do všetkých siedmich zápasov Slovenska na turnaji.

Ťahal ich útok so Šatanom a Nagyom

„Aj s odstupom času mám na to veľmi pekné spomienky. Do prípravy som sa zapojil s cieľom prekvapiť, nečakal som, že sa dostanem až na majstrovstvá sveta. Vďačil som za to trénerovi Růžičkovi, lebo v Slavii som hrával veľa a to mi pomohlo. Čo sa týka šampionátu, Minsk je krásne mesto, nádherné štadióny boli nanovo vybudované. Mali sme tam hráčsky mix starších hráčov aj veľa nováčikov. Kapitánom bol Miro Šatan, v prvej päťke nás ťahali s Lacom Nagyom. Škoda, že sme sa neprebojovali ďalej,“ zaspomínal si Dávid Skokan, ktorý vo štvrtej formácii výberu vtedajšieho kouča Vladimíra Vůjteka odvádzal penzum čiernej roboty.

V pamäti mu utkvel hneď prvý duel na šampionáte.

V ňom sme mali na lopate favorizovaných Čechov, s hviezdnym Jaromírom Jágrom v zostave.