Návrh komisie pre II. ligu stále drží v strehu Banskú Bystricu a Trebišov

Pazúr: Odporúčame, aby prvý postúpil a posledný vypadol.

29. máj 2020 o 0:00 Daniel Dedina

POPRAD. Jesenná časť druhej najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku bežala plynulo, bez výraznejších termínových zádrhov.

Po tradične dlhej zimnej prestávke sa súťaž znova rozbehla v úvode marca, ale hneď po prvom jarnom kole ju zastavil koronavírus.

Nasledovala dvaapolmesačná nútená pauza, po ktorej je de facto jasné, že v sezóne 2019/20 sa už neodohrá žiaden zápas.

Komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pre riadenie II. ligy považuje tento ročník za ukončený a návrh v tomto znení predkladá na utorňajšie zasadnutie Výkonného výboru SFZ.

Sezónu navrhujú ukončiť v podobe, ako je

„Mali sme konferenčný hovor s ostatnými členmi komisie, kde sme sa dohodli, že najlepším riešením bude súťaž ukončiť, keďže nám chýba odohrať ešte 12 kôl a nemôžeme pristúpiť ku skrátenej verzii tak, ako to urobila Fortuna liga. Súťaž bolo nariadené dohrať do záveru júla, ale to sa so začiatkom od 13. júna nedá, nestihli by sme to. Preto sme sa rozhodli, že najlepšie bude súťaž ukončiť v takej podobe, ako je teraz,“ povedal nám manažér FK Poprad Roman Pazúr, ktorý je zároveň členom zväzovej komisie pre riadenie druhej ligy.