Basketbalisti Svitu sú vo veľkých finančných problémoch

Spišiaci budú mať o 10 percent vyšší rozpočet.

29. máj 2020 o 0:00 Patrik Fotta

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/SVIT. Zástupcovia najvyššej basketbalovej súťaže mužov (SBL) z východu Slovenska BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Iskra Svit hlásia spokojnosť s novinkami, ktoré sa zavádzajú od nasledujúcej sezóny.

Súťaž sa začne 26. septembra, pričom hrať sa bude 4-kolovým systémom (2-krát doma a 2-krát vonku) s plánovaným počtom 9 účastníkov.

Najvýraznejšou zmenou je obmedzenie počtu legionárov na súpiske (zo šiestich na päť) a zrušilo sa pravidlo o nevyhnutnosti minimálne jedného slovenského hráča na palubovke počas zápasu.

Zatiaľ čo v Spišskej Novej Vsi rátajú s rozpočtom o 10 percent vyšším ako vlani, vo Svite je zatiaľ finančná situácia neistá.

Chcú, aby sa začalo hrať čo najskôr

Športový manažér Spišskej Novej Vsi Michal Búza vníma rozhodnutie o skoršom začiatku súťaže ako pozitívny krok.

„Vo všetkých okolitých krajinách by sa mali ligy začať skôr a ak by sme tak nespravili aj my, nemali by sme možnosť odohrať prípravné zápasy so zahraničnými tímami. Ja osobne som za to, aby sa začalo hrať čo najskôr, keďže ľudia majú radi basketbal a všetkým už veľmi chýba,“ povedal Búza.

Jednou z podmienok účasti v SBL je, aby mal klub uhradené všetky podlžnosti z predchádzajúcej sezóny.

„Môžem povedať, že my máme všetko vyplatené a dokonca sme zaplatili aj niečo navyše, takže v tomto smere nemáme žiaden problém,“ skonštatoval Búza.

O účasť v Alpsko-jadranskom pohári prejavili záujem niektoré kluby, no tímov z východu sa to netýka.

„Nemáme zatiaľ bližšie informácie o turnaji a predovšetkým nevieme, koľko by nás to stálo. Treba si uvedomiť, že to nie je zisková záležitosť. Spočítame všetky pre a proti a potom sa uvidí. Ja to vidím skôr reálne nie v tejto sezóne, ale v tej ďalšej,“ uviedol Búza.

Menej legionárov v tíme kvitujú

Zníženie počtu zahraničných hráčov na súpiske je podľa športového manažéra Spišiakov správnym rozhodnutím.