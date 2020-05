Poslednú karantenizovanú lokalitu otvorili. V Dreveníku zavládla radosť

Všetkých 53 ľudí bolo negatívnych.

ŽEHRA. Posledných 53 ľudí z karanténneho mestečka pri sídlisku Dreveník v časti obce Žehra v Spišskonovoveskom okrese sa v sobotu dopoludnia mohlo vrátiť do svojich domovov.

V karanténe boli dlhých 52 dní.

Posledné dve testovania pred víkendom dopadli negatívne, preto okresná hygienička mohla oznámiť zrušenie karanténneho mestečka.

Rýchle podchytenie pozitívnych

„Zvládli sme to, i keď to vyzeralo viac ako zle. Pevne verím, že ľudia na Slovensku sa poučia. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali. Vďaka patrí aj ľuďom z lokality, ktorí sa začali aj sami chrániť, a aj svojím vlastným prístupom zamedzili ďalšiemu šíreniu vírusu,“ zdôraznil Peter Pollák, člen permanentného krízového štábu.

Ako zdôraznil, karanténa je pre ľudí nepríjemná, ale včasnou diagnostikou a podchytením pozitívnych na Dreveníku sa podarilo zachrániť životy mimo nej.

„Som presvedčený o tom, že aj táto obeta stála za to, aby sme zachránili životy v obci a regióne. Podarilo sa nám urobiť rýchlym a včasným podchytením pozitívnych dobrý výsledok pre celé Slovensko. Prvého pacienta sme identifikovali 5. apríla. On sa vrátil ráno zo Sheffieldu a my sme ho už toho istého dňa testovali. Ak by sme s tým začali o pár dní neskôr, mali by sme oveľa viac pozitívnych a to nielen v Žehre, ale aj na celom Slovensku,“ zdôraznil Pollák.

Všetkých 53 negatívnych

„Teší ma, že testovanie vo štvrtok a piatok dopadlo na jednotku. Všetkých 53 ľudí, ktorí sa nachádzali v karanténnom mestečku, bolo dvakrát po sebe negatívne testovaných a tým pádom môžeme toto mestečko doslova zrušiť a dúfame, že ho zrušíme už natrvalo. Tu v regióne však zostávame ďalej v pohotovosti. Budeme ostražití a budeme ďalej budeme monitorovať situáciu, aby sme do budúcnosti predišli epidémii tohto rozsahu,“ uviedla okresná hygienička Renáta Hudáková.

Podľa Polláka, druhá vlna, ktorá pravdepodobne príde, môže byť oveľa nebezpečnejšia.

„Ľudia, ktorí sa chcú vrátiť z Anglicka aj do tejto obce, musia byť naozaj pred tým, než vstúpia do našej krajiny, dostatočne zachytení, otestovaní a potom môžu ísť domov. Ľudia, ktorí žijú v tejto komunite, sa musia chrániť. Vieme, že Covid–19 prišiel zo zahraničia. Slováci si ho nevymysleli, doniesli ho do tejto obce ľudia zo Sheffieldu. Je to mesto, ktoré je stále nebezpečné pre túto lokalitu aj pre iných," zdôraznil Pollák.

Vyzval všetkých ľudí v našej krajine, aby tolerovali to, že sa robia na hraniciach kontroly ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia.

"Viem, že je to nepríjemné, ale to, čo sme si vybudovali na Slovensku, je len vďaka tomu, že sme si ochránili naše hranice a pomerne rýchlo sme identifikovali tých pozitívnych v rannom štádiu. Aj tu, v Žehre, sme ochránili obrovské množstvo ľudských životov len vďaka tomu, že sme rýchlo identifikovali tých pozitívnych,“ uviedol Pollák.

„Myslím, že je to ponaučenie pre všetkých a som rada, že sa to skončilo takto dobre,“ dodala Hudáková.

Kontajnery z mestečka odnesú v pondelok

Z Dreveníka bolo niekoľko ľudí aj hospitalizovaných na infekčnom oddelení v Košiciach.

Niektorí si vyžadovali pobyt na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale ich stavy boli podľa Hudákovej zvládnuté a neboli komplikované. Potom sa vyskytli už len nejaké bežné ochorenia, ktoré sa zvládli počas pobytu v tejto karanténe.

Starosta Žehry Marián Kandráč (SRK) je rád, že sa konečne podarilo karanténu na Dreveníku definitívne ukončiť. Potvrdil, že kontajnery z mestečka budú v pondelok sťahovať, dezinfekciou prejdú aj objekty školy a škôlky, ktoré boli súčasťou karantény.

Misia Carusel 1 je ukončená

Misia Carusel 1 bola v sobotu dopoludnia definitívne uzatvorená. Žehra patrí k posledným lokalitám, ktoré boli jej súčasťou.

„Môžeme povedať, že sme zvíťazili nad Covid–19 aj v rómskych komunitách. Zatvárame poslednú kapitolu Caruselu 1. Sme pripravení v prípade potreby pokračovať operáciou Carusel 2, ak si to epidemiologická situácia bude vyžadovať. Záleží to na zodpovednosti ľudí, ktorí sa budú vracať zo zahraničia,“ dodal Pollák.

Ľudia z karanténneho mestečka si mohli vziať osobné veci a v nedeľu si prísť pre zvyšok.

Miestni mali radosť, že odchádzajú domov

„Teraz je to už dobrý pocit. Bol som tu dvadsať dní a ani neviem, či som bol pozitívny či negatívny, ale už sme všetci zdraví a môžeme ísť von. Bol som tu s rodinou, manželkou a troma deťmi. Zvládli sme to. Všetkým ďakujeme. Starali sa tu o nás dobre, nič nám nechýbalo, ale lepšie je doma,“ povedal Ján Horváth.

„Jednoduché to nebolo. Ja som aj chorá a bolo mi dlho,“ povedala Marcela Pokutová.

„To sa už nedalo. Už je každý zdravý a ideme von. Bol som päť dní aj v nemocnici v Košiciach. Už som sa tešil na ženu. Mali sme tu postele, aj teplo bolo vnútri. Bolo celkom v pohode,“ doplnil jej manžel Jozef Pokuta.