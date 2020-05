Obývačkami sa liala voda, v ktorej plávali brvná. Hrozilo, že jazero zaplaví dve obce

Strach z veľkej vody ostal v ľuďoch dodnes.

1. jún 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

KOLAČKOV/NOVÁ ĽUBOVŇA. Koncom mája v roku 2010 v obciach Kolačkov a Nová Ľubovňa, v okrese Stará Ľubovňa výdatne pršalo. Zhruba týždeň trval tretí povodňový stupeň.

Keď vyšlo slnko a zdalo sa, že všetko pominulo, prišla ďalšia hrozba. Nad Kolačkovom sa pre povodeň zrútil svah.

Kamene a hlina vytvorili asi dvesto metrov dlhú stenu hrádze. A tá sa zapĺňala vodou. Vytvorila jazero v dĺžke zhruba kilometer. Ak by hrádza praskla, Kolačkov aj Novú Ľubovňu by voda zmietla.

Príroda vytvorila jazero, hrozilo vyliatím

„O polnoci druhého júna bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Celý týždeň sme bojovali s prívalovými dažďami a vodou. Záhrady boli pozaplavované. Zrazu vyšlo slnko. Piateho júna sa zdalo, že najhoršie máme za sebou. Ľudia však boli prekvapení, prečo nejde voda, netečie. Zistili sme, že vo vojenských lesoch v Kolačkovskej doline sa zosunul svah a vytvorilo veľké jazero. Dole v obci nastala veľká panika. Ak by hrádza praskla, valiaca voda by zatopila našu aj susednú dedinu a prívalová vlna by zničila domy. Bolo to neskutočné množstvo kubíkov vody v jazere s obrovskou silou,“ začína spomínanie na udalosti spred desiatich rokoch, čítajúc z obecnej kroniky starosta Kolačkova Pavol Zamiška.

Hrádza z kameňa, zeminy a naplavených drevín vyzerala pevne, ale hrozba pretrhnutia bola veľká.

Z Kolačkova evakuovali zhruba tristo ľudí. Z obce k príbuzným a známym odišli ženy a deti, chlapi ostali v domoch.

Do obce prišla pomáhať armáda. Hrádza sa iba jemne nastrelila, aby z nej voda postupne odchádzala. Hrozbu sa podarilo zažehnať a ľudia sa mohli vrátiť do svojich domovov.

„Zosuv nad našou obcou bol najväčším monitorovaným zosuvom na Slovensku. Našťastie, mimo obce. To obrovské jazero na druhej strane bolo krásne, ale nebezpečné. Pocit, že sa môže niečo stať bol hrozný. Obavy boli veľké. Veľké bolo aj uvoľnenie, keď sa voda pomaly hrádzou púšťala,“ doplnil starosta.

Z hrádze je cesta, z jazera väčšia mláka

So starostom sme sa boli pozrieť asi kilometer či dva nad obcou do Kolačkovskej doliny. K miestu, kde sa zosunul svah, sme išli po nasypanej a udupanej ceste.

