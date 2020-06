Ikonický penzión v Ždiari čaká búranie. Nevyhovuje normám

Na mieste starej Tatry môže vyrásť nová v rovnakom štýle.

9. jún 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

ŽDIAR. Je to smutný pohľad, povzdychnú si často návštevníci rázovitej obce Ždiar, keď prechádzajú popri bývalom penzióne Tatra.

Schátranú nehnuteľnosť vidieť z hlavnej cesty v smere od Tatranskej Javoriny do dediny.

Drevené vyrezávané zábradlie na balkónoch, množstvo okien, strešné vežičky, veľká terasa na prízemí dokazujú, že kedysi bolo ubytovacie zariadenie atraktívnym miestom.

Dnes sú okná vylámané a sčasti zadebnené, interiér zničený, po zemi sa povaľujú dvere, rozbité sklo, zo stien trčia káble, na viacerých miestach nájdete fľaše od alkoholu, škatuľky od cigariet.

Zábrana nikdy dlho nevydrží

Penzión Tatra bol vôbec prvým takýmto typom zariadenia v goralskej obci. V roku 1929 ho nechal postaviť miestny obyvateľ s kapacitou 30 lôžok, neskôr sa počet postelí zvýšil o ďalších 20.

V päťdesiatych rokoch minulého storočia penzión znárodnili a stala sa z neho zotavovňa ROH. V deväťdesiatych rokoch ju vrátili rodine jej zakladateľa.

K budove i do jej interiéru je pomerne jednoduché sa dostať.

Starosta Ždiaru Pavel Bekeš (nezávislý) hovorí, že jej majiteľ ju už viackrát nechal oplotiť, ale nikdy to dlho nevydrží.

Pokračuje, že tam zrejme chodia miestni, možno mládež či deti. „Je to tam nebezpečné, vlastníka sme opäť vyzvali, aby to tam ohradil a zamedzil tak prístup do budovy.“