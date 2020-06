Vodička spôsobila reťazovú nehodu. Mala vyše tri promile

Havária sa stala v stredu v utorok v Spišskej Novej Vsi, poškodených bolo päť áut.

10. jún 2020 o 9:42 Martin Belej

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dopravná nehoda, pod ktorú sa podpísal alkohol, sa stala v utorok podvečer na Duklianskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

Polícia o nej informovala na sociálnej sieti.

Vodička (32) z okresu Humenné na osobnom aute Citroen C3, prichádzala do križovatky so svetelnou signalizáciou.

Narazila predkom aut do zadnej časti vozidla VW Passat, ktoré posunulo a narazilo do zadnej časti stojacej Škody Fabia. Tá narazila do Peugeotu 301 a to následne do Oplu Antara.

Ženu z Humenného, ktorá nehodu spôsobila, na mieste podrobili policajti dychovej skúške s výsledkom 1,51 mg/l, čo je v prepočte 3,15 promile so stúpajúcou tendenciou.

Pri nehode sa jedna osoba ľahko zranila, škody vyčíslili na 2 800 eur.