Minister Budaj: Tatry sú preťažené kšeftármi, ktorí chcú zisk

Vyhliadkovú vežu na Štrbskom Plese považuje za hlúposť.

12. jún 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Minister životného prostredia JÁN BUDAJ (OĽaNO) v rozhovore pre Korzár priblížil svoju predstavu, akým smerom by sa Tatry mali uberať, prečo do prírodných parkov nepatria diskotéky ani fastfoody a prečo vidí v našich veľhorách architektonický chaos. Zhovárali sme sa s ním počas jeho víkendovej návštevy v Jasove, kde miestni obyvatelia čistili rieku Bodvu od háld odpadkov.

Na východnom Slovensku ste ako minister pomerne často, máme tu veľa environmentálnych záťaží oproti zvyšku krajiny a ktorá je najvýraznejšia?

- Nedbalosť ľudí stúpa smerom na východ, to je pravda, ale bezočivosť rôznych gaunerov, envirokriminálnych živlov zase stúpa smerom na západ.

U vás je viac vidieť dôsledky zlého vnímania manipulácie s odpadmi na komunálnej úrovni, ako je aj táto rieka Bodva a potom musí obec takto raz za čas zachraňovať vodný tok, pretože občania nemajú separačný dvor, nemajú návyky, nekonajú tak, aby predišli ekologickej havárii.

Na západnom Slovensku som však pred týždňom aj spolu s ministrom Mikulcom informoval médiá o obrovských ilegálnych skládkach plných toxického odpadu, ktoré tam spôsobili bohaté veľké firmy. Trúfam si povedať, že je to oveľa väčšia hrozba, než sú plasty v rieke Bodva. Problém odpadov je na celom Slovensku veľmi horúci.

Keď hovoríte o toxickom odpade a skládkach, nedávno ste boli v Strážskom, kde je roky živý problém PCB látok. Nehovorili ste vtedy o konkrétnych termínoch, kedy by sa malo začať s ich odstraňovaním. Je už reálny nejaký dátum?

- Odstraňovanie PCB látok je veľmi vážna akcia, a to najmä v prípade, že by boli odstraňované nekvalifikovane, mohli by znovu ohroziť zdravie ľudí. Dnes je časť PCB látok zahrabaná v lese, a to je veľmi zlý stav, a druhá časť je uskladnená v akomsi bojovom bunkri, ktorý je na území Chemka Strážske, kde je v tejto chvíli relatívne neškodná, len je potrebné mať ju riadne zatvorenú. K tomu som aj vyzval majiteľov, aby tento bunker naozaj zaopatrili bezpečnou závorou, bezpečnou ochranou.

Škoda, ktorá sa kumulovala dlhé takmer štyri desiatky rokov, je, žiaľ, už spáchaná, to nie je havária, kde by sa dnes alebo včera stalo niečo nové. Prezrel som si aj to toxické jazero Poša, do ktorého púšťajú skládku. Jedna vec je faktom, že som odhalil a ihneď dal odvolať pracovníčku, ktorá zodpovedala za to, že čistička, ktorá stále zarába a beží, vypúšťala do tohto jazera, v ktorom bol starý toxický odpad, aj nový. Zrejme na tom niekto dobre zarábal.

Budem žiadať o vyšetrenie a potrestanie aj v trestnoprávnej rovine, pretože nie dosť, že ten nešťastný trojuholník má staré toxické záťaže, tak ešte tam nejaký bezohľadný podnikateľ spôsoboval nové. Toto sú okolnosti, ktoré však nič nemenia na tom, že máme vo vládnom vyhlásení záväzok odstrániť PCB látky a k tomu určite dôjde.

Boli ste nedávno na stretnutí so starostom Štrby Michalom Sýkorom po tom, ako sa medializovala informácia o možnej zmene územného plánu na Štrbskom Plese. Ako to prebiehalo?

- Poznám starostu Sýkoru od novembra '89. Išli sme na radnicu v Štrbe a potom sme si prešli Štrbské Pleso peši dookola, všetky miesta, o ktorých on uvažoval.

Hovoril som mu k tomu svoj komentár a som veľmi rád, že sme si porozumeli, dal mi slovo, že ten rozsah stavieb, ktorý od neho developeri požadujú, nebude ďalej podporovať, že stiahne tieto návrhy, a tak aj urobil.

Možno by sa ozvali nejakí oponenti, ktorí by povedali, že chcú, aby sa Štrbské Pleso pohlo dopredu. Čo by ste im povedali?