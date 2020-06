Zomrel známy historik a archivár Ivan Chalupecký

Rodák zo Spiša skúmal život Majstra Pavla.

12. jún 2020 o 13:33 Monika Almášiová

LEVOČA. Známy slovenský historik, archivár a pedagóg zomrel vo veku 88 rokov.

Ivan Chalupecký sa narodil v Spišskej Novej Vsi, no väčšiu časť života prežil v Levoči, kde pracoval v Štátnom archíve.

Študoval externe na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a neoceniteľné vedomosti získal na stáži v Národnom archíve v Paríži.

Zaslúžil sa o spracovanie viacerých vzácnych fondov a bol autorom mnohých scenárov a výstav. Stál pri vzniku Krúžku historikov Spiša, pobočky Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, ako jeho tajomník.

O svoje vedomosti sa v rámci prednášok delil so študentmi nielen na Slovensku, ale aj v Ríme, Viedni, Stuttgarte, Aachene, Mníchove, Gorizii, Sibiu, Krakove.

Venoval sa Majstrovi Pavlovi

Jeho meno sa pre mnohých spája najmä s cirkevnými dejinami, ktorým venoval významnú časť svojej celoživotnej práce.

Od roku 1967 sa začal venovať výskumu osobnosti, ktorej meno sa neodlučiteľne spája s Levočou a so Spišom - Majstrovi Pavlovi.

Skúmaniu dokumentov o jeho živote zasvätil takmer 30 rokov. Je autorom desiatok samostatných knižných publikácií, vedeckých štúdií, odborných článkov, nespočetného množstva recenzií a hesiel do encyklopédií.

Podieľal sa aj na vzniku turistických sprievodcov po mestách a oblastiach východného Slovenska.

Dotknutý režimom

Ivan Chalupecký prežil najproduktívnejší vek v zajatí socializmu, čo sa v značnej miere odrazilo aj na jeho práci.

Už v mladých rokoch bol totiž vylúčený z gymnaziálneho štúdia, pretože spochybnil súdny proces proti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.

„Zo spoločenského hľadiska bolo pre mňa najťažšie dokončiť dielo Dejiny Levoče, druhý zväzok. Môj kolega, druhý autor pán Sulaček nesmel byť uvedený ako spoluautor, pretože v tej dobe padol do nemilosti mocipánov. Vtedajší okresný výbor Komunistickej strany Slovenska nám toto dielo päťkrát vrátil na prepracovanie," zaspomínal si Chalupecký pred viac ako desiatimi rokmi pre Korzár.

Pád komunizmu ho zastihol na prahu jesene jeho života.

„Nebyť socializmu, môj život, ale hlavne práca sa mohli vyvíjať úplne inak. Je mi to do istej miery ľúto, na druhej strane sa teším, že táto doba prináša perspektívu pre moje deti a vnukov. Kiežby to mladí ľudia vedeli oceniť."