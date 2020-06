Ukradol fľašu slivovice, do väzenia sa mu ísť nechcelo

Súdy potrestali muža za vyhýbanie sa nástupu do výkonu trestu.

13. jún 2020 o 0:00 Róbert Bejda



SPIŠSKÁ NOVÁ VES/KOŠICE. Nenastúpiť do výkonu trestu a úmyselne sa mu vyhýbať sa nevypláca.

Presvedčil sa o tom 61-ročný Miroslav B. z Novoveskej Huty v okrese Spišská Nová Ves.

Zjavne totiž ignoroval výzvy, aby si prišiel do košickej väznice odpykať trest za krádež.

Napokon aj tak skončil za mrežami a k predošlému trestu mu prirátajú ďalší.

Rozhodol o tom tento týždeň Krajský súd v Košiciach.

Ukradol pollitrovku Slivky

Do problémov sa Miroslav dostal už vo februári 2017, keď ho v potravinách v Spišskej Novej Vsi prichytili pri krádeži. Obvodné oddelenie PZ v Spišskej Novej Vsi to vyriešilo ako priestupok.

Ak by Miroslav aspoň rok sekal dobrotu, mal by pokoj. On však už v decembri opäť kradol.

V predajni Coop Jednota na Elektrárenskej ulici v Spišskej Novej Vsi si dal do ruksaku pollitrovú fľašu liehoviny s označením Slivka, no nepozorovane odísť sa mu nepodarilo.

Hoci obchod vyčíslil škodu iba na 3,99 eura, podľa zákona šlo o prečin krádeže s trestnou sadzbou až do troch rokov väzenia.