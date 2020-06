Baldovský pokračuje vo Svite. Klub zohnal peniaze, vraví

Je pripravený byť lídrom.

13. jún 2020 o 0:00 Patrik Fotta

SVIT. Basketbalisti Svitu odštartujú v pondelok spoločnú letnú prípravu pred novou sezónou SBL ligy.

Pod Tatrami bude pokračovať aj 31-ročný krídelník Stanislav Baldovský, ktorý by mal patriť k najskúsenejším hráčom tímu.

Rodák zo Spišskej Novej Vsi je pripravený prevziať na seba rolu lídra, ktorého hlavným cieľom bude udržiavať mužstvo pokope.

Po očku sleduje aj dianie v ostatných extraligových kluboch.

Dojem na neho urobila Spišská Nová Ves, ktorá angažovala ambiciózneho trénera Hojča a v kádri bude mať aj talentovaných slovenských reprezentantov.

Dostal kľúče od haly, trénoval v nej sám

Po predčasnom skončení sezóny si Baldovský najskôr poriadne oddýchol aby načerpal nové sily a následne sa pustil do individuálneho tréningu.

„Asi mesiac po skončení ligy som prakticky nič nerobil, iba som oddychoval doma. Keď sa už začali uvoľňovať opatrenia súvisiace s koronavírusom dal som sa na turistiku. Hneď pod nosom tu mám Slovenský raj. Pochodil som všetky stúpačky aj rebríky. Celkovo som si prešiel viacero roklín. Okrem toho máme dve záhrady, na ktorých som pracoval a samozrejme som trénoval individuálne, aby som nabral späť kondičku,“ povedal Stanislav Baldovský.

Od pondelka začínajú basketbalisti Svitu s dvojfázovými tréningami a Baldovský sa už nevie dočkať.

„Ja som už asi týždeň chodieval individuálne trénovať do haly. Dostal som kľúče a mohol som tam ísť kedy sa mi chcelo. Trochu som si zastrieľal na kôš a zatrénoval som si s loptou. Pomaly sa do toho opäť dostávam, ale prvoradá je teraz kondička, ktorá najviac utrpela. Pozná to určite každý športovec, ktorý ostane dlhšie bez tréningu.“

Pokračujú akoby sa nič nedialo

Klub mal finančné problémy, ktoré sa podľa Baldovského podarilo vyriešiť a je rád, že môže pod Tatrami pokračovať aj v ďalšej sezóne.

„Klub funguje úplne normálne. Všetci, ktorí máme podpísané zmluvy musíme riadne trénovať. Prišli vraj nejaké peniaze, takže ak aj klub mal nejaké problémy, podarilo sa ich zažehnať s pomocou hlavného sponzora. Je ale zrejmé, že o nejaké financie mužstvo prišlo tým, že sa nedohrala predošlá sezóna, ale my pokračujeme akoby sa nič nedialo.“

Liga by mala odštartovať koncom septembra a rodák zo Spišskej Novej Vsi verí, že aj s dostatočným počtom účastníkov.

„Počul som, že Komárno má nejaké problémy a nie je isté, či do ligy nastúpi. Pevne verím, že aspoň deväť, prinajmenšom osem tímov sa prihlási, aby mala súťaž určitú úroveň,“ skonštatoval Baldovský.

Spišiaci na neho urobili dojem

Spišská Nová Ves odkiaľ 31-ročný krídelník pochádza stavia do nasledujúcej sezóny veľmi kvalitný káder na čele s trénerom Teom Hojčom.

„Klobúk dole pred nimi. Vieme aká bola situácia v Spišskej po minulé roky. Podpisujú samých reprezentantov a chcú si udržať aj zvučné mená z minulej sezóny. Navyše získali podľa mňa top trénera. Podľa mňa budú úplne v pohode v prvej štvorke, ak sa im budú vyhýbať zranenia. Teším sa už na podtatranské derby. Vždy, keď prídem do Spišskej som poriadne namotivovaný,“ uviedol Baldovský.

Vo Svite, v ktorom dostanú viac príležitostí juniori, by mal mať Baldovský výraznejšiu rolu ako v minulosti.

„Je možné, že budem mať väčšiu zodpovednosť. Pre mňa bolo a aj vždy bude prioritou pomáhať tímu. Je mi jasné, že pravdepodobne budem lídrom tímu, som na to pripravený. Budem robiť všetko pre to, aby som stmelil a utužil kolektív. Dôležité bude, aby sme sa nesústredili na individuálne výkony ale na tímový úspech.“