V Spišskom Podhradí sú dve ohniská nákazy Covid-19

Vrátiť sa plánuje sto ľudí z Anglicka. Mesto zvažuje pomoc armády.

22. jún 2020 o 15:55 Mária Šimoňáková

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Dve ohniská nákazy Covid-19 sú stále aktuálne v centre mesta Spišské Podhradie a v jeho okrajovej časti, na Rybníčku.

Pozitívnych je spolu šesť ľudí, z toho päť je jedna celá rodina. Z druhej je pozitívna matka.

Výsledky troch ľudí z druhej rodiny by mali byť známe v pondelok večer. Vzorky sú na testoch v Žiline.

Ohnisko na Štefánikovej bolo už aj v apríli

„Ak by nám aj prišiel pozitívny výsledok ostatných členov rodiny, tá sa momentálne nachádza celá v karanténe, ostali by sme na dvoch ohniskách nákazy v meste. V priebehu nasledujúcich piatich dní by sme mali mať výsledky z ďalších testovaných ľudí, ktorí sa vrátili v piatok a sobotu,“ informoval primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta (KDH).

Od šiesteho júna sa do mesta pod Spišským hradom vrátilo spolu 46 ľudí z Anglicka.