Spišská diecéza má nového pomocného biskupa Jána Kuboša

Vysvätili ho v katedrále v Spišskej Kapitule.

24. jún 2020 o 15:57 SITA

SPIŠSKÁ KAPITULA. Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František.

Vysvätili ho v stredu vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich.



„Chcem vyjadriť radosť a vďačnosť, že Svätý Otec František ustanovil nového člena biskupského kolégia, ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia a bude ich pastierom. Dobrý pastier volá každú ovcu po mene. Je to obrazné vyjadrenie Božej blízkosti. Dobrý pastier pozná svoje ovce a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Terajší Svätý Otec František často žiada od nás kňazov: 'Buďte pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach'. Milý spolubrat Ján, želám a vyprosujem ti, aby si aj ty vo svojom poslaní napĺňal tieto slová pápeža, ktorý ťa vybral za pomocného biskupa pre našu diecézu. Rob to v duchu tvojho biskupského hesla: 'v každej dobrote, spravodlivosti a pravde'," odkázal v homílii novému biskupovi jeho hlavný svätiteľ, biskup Sečka, ktorý do služby biskupa vstupoval pred osemnástimi rokmi u svojho predchodcu Františka Tondru.

Pomoc pre biskupa

V homílii biskup Sečka pripomenul aj erb nového biskupa, v ktorom sa nachádza katedrálny chrám svätého Martina.

„Nech ti pripomína tvoje spojenie a službu pre dobro Božieho ľudu Spišskej diecézy. V prvom rade ja sám sa budem opierať o tvoju ochotu, spoluprácu i radu. V tvojej osobe prichádza pre diecézu nová sila. Verím, že aj nové nadšenie a horlivosť. Pri správe Spišskej diecézy mi v tvojej osobe prichádza pomoc. Vzhľadom na veľkosť diecézy, pribúdajúce úlohy, ale aj pre moje ubúdajúce sily potrebujem, aby sa zabezpečila duchovná starostlivosť o veriacich," uviedol Sečka.

Novému pomocnému biskupovi zveril starostlivosť o kňazskú formáciu.

„Využi svoje skúsenosti najmä z pôsobenia v kňazskom seminári v pozícii špirituála, aby si tým, ktorých si vtedy formoval na ich ceste ku kňazstvu, teraz bol ľudsky a duchovne blízko ako biskup. Ochotne ich vypočuj a zaujímaj sa o ich život, radosti i starosti," dodal spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

Hostia

Na svätej omši sa zúčastnila rodina a rodáci biskupa, rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, královohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi a rehoľníci a veriaci ľud.

Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová (OĽaNO), predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH), poslankyne a poslanci Národnej rady SR, primátori, viceprimátori a starostovia z viacerých obcí.