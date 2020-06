Vzácny palác Lubomirských obnovili. Ľuďom ho ukážu až budúci rok

Koronakríza zasiahla aj hrad Ľubovňa.

25. jún 2020 o 13:15 Rastislav Ovšonka

STARÁ ĽUBOVŇA. Na hrade Ľubovňa sa vo štvrtok uskutočnila kolaudácia zrekonštruovaného barokového paláca Lubomirských.

„Prípravné práce boli dlhšie a náročnejšie ako získať financie a samotné stavebné práce, pretože nájsť dnes na Slovensku hradológov – odborníkov v oblasti archeológie, histórie, archívneho výskumu, statiky, geológie, hydrológie, reštaurátorstva je problém. Len prípravná fáza trvala tri roky, na to išlo územné konanie, projekt, rôzne vyjadrenia dotknutých úradov,“ uviedol riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.

Celá rekonštrukcia paláca bola rozdelená na dve etapy.

V prvej bolo preinvestovaných približne 1,2 milióna eur. Celkovo obnova stála takmer 1,9 milióna eur.

„Dnes je palác pekný, ale najväčšou hrozbou preň, ale i hrad a vôbec všetky pamiatky je voda. Museli sme celú stavbu obkopať, niekde sme išli až do hĺbky 6,2 metra, pričom sme narazili na skalné bralo. Všetko to boli ručné práce. Až 60 percent všetkých prác bolo reštaurátorských, vrátane omietok, malieb, dekorácií. Bola to komplexná rekonštrukcia, vrátane šindľovej strechy i celého nádvoria paláca Lubomirských povedal Mikulík.

Rekonštrukciou prešla aj pivnica, ktorá je pod palácom.

Počas prác našli aj prevet

Napriek tomu, že prácam predchádzal archeologický či architektonický výskum, viaceré veci sa podarilo objaviť až počas opráv.