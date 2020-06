Popradská základná škola na Letnej ulici nemá riaditeľa

Mesto vyhlásilo výberové konanie z februára za neplatné.

25. jún 2020 o 16:51 SITA

POPRAD. Spojená škola na Letnej ulici v Poprade je momentálne bez riaditeľa.

Februárové výberové konanie na obsadenie tejto funkcie vyhlásil zriaďovateľ, ktorým je mesto Poprad, za neplatné.

Dôvodom je nedodržanie lehoty na doručenie pozvánky, na ktoré upozornil jeden z kandidátov.

Výberové konanie preto budú musieť opakovať.

Výberové konanie napadol druhý kandidát

V marci tohto roku uplynulo bývalej riaditeľke Spojenej školy Letná Viere Grohovej päťročné funkčné obdobie.

Zriaďovateľ preto podľa zákona vyhlásil výberové konanie na obsadenie tejto funkcie.

Prihlásili sa dvaja kandidáti.

Členovia školskej rady si opätovne zvolili Vieru Grohovú.

Výberové konanie však bolo napadnuté druhým kandidátom a následne zrušené mestom Poprad pre nedodržanie termínu pri zasielaní pozvánok.

„Zákon hovorí o tom, že účastník má byť pozvaný sedem dní pred konaním výberového konania. V tomto prípade boli dvaja uchádzači, obaja mali doručené pozvánky v kratšej lehote, to znamená bol porušený zákon," priblížila Mária Dideková, právnička mesta Poprad s tým, že z tohto dôvodu bolo výberové konanie zrušené a to na základe podnetu jedného z účastníkov, ktorý sa cítil byť dotknutý.

„V decembri 2019 som požiadala pána primátora o osobné stretnutie a to z dôvodu, že som si uvedomovala svoj vek, lebo som sa chcela opäť prihlásiť na miesto riaditeľky a chcela som poznať názor primátora. Ústami pani vedúcej odboru školstva v januári 2020 mi odkázal, že si moju prácu váži a že sa môžem prihlásiť a keď prejdem, tak nemá problém, aby ma vymenoval," vysvetlila bývalá riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici Viera Grohová.

Pozvánku poslali desať dní pred konaním

Okolnosti, ktoré nastali, však k vymenovaniu nesmerovali.

Za zrušením výberového konania stojí údajne procesná chyba.

„Štandardná situácia, štandardný postup, ako pri každom výberovom konaní, prebiehal aj tentoraz. Čo sa týka vyhlásenia, preberania obálok, výberovej komisie, skontrolovaním všetkých dokumentov, za ktoré zodpovedá zriaďovateľ sa odovzdá predsedovi rady školy a potom je už na ňom, aby konal ďalej," uviedla Edita Pilárová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade.



„Rada školy poslala kandidátom pozvánku poštou desať dní pred výberovým konaním," uviedol Vladimír Vosovič, predseda rady školy pri Spojenej škole Letná v Poprade.

Čo však údajne nestačilo, keďže kandidáti sa k pozvánke dostali až pár dní pred samotným výberovým konaním.

Ako dodal, myslí si, že uchádzač na druhom mieste správnosť postupu výberovej komisie svojou účasťou na výberovom konaní aj zlegitimizoval.

„Prekvapujúco vyznieva fakt, že po troch týždňoch zriaďovateľ výberové konanie zrušil," povedal Vosovič a žiada mesto, aby v tejto veci podľa neho neoprávneného zrušenia výberového konania prijalo nápravné opatrenia, aby sa mesto vyhlo prípadným sporom.

Konanie vypísali okamžite

„Chcem zdôrazniť, že pani riaditeľka Grohová na vlastnú žiadosť rozviazala pracovný pomer, my sme mohli robiť obštrukcie, a výberové konanie by sme vypísali neskôr, aby sa nemohla prihlásiť, ale my sme ho vypísali okamžite, aby sa mohla prihlásiť," uzavrel popradský primátor Anton Danko (nezávislý).

O tom, kto pochybil v prípade februárového výberového konania, pravdepodobne rozhodne súd.

Momentálne je v Spojenej škole Letná poverená riadením zástupkyňa školy Lucia Žondová.

Do nového výberového konania sa môžu uchádzači prihlásiť do 29. júna.