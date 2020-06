Obec Plavnica obíde o tri roky nový cestný obchvat

Minister Andrej Doležal poklepal základný kameň.

26. jún 2020 o 13:04 SITA, TASR

PLAVNICA. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v piatok slávnostne poklepal základný kameň projektu preložky cesty I/68 v obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa.

Obyvatelia Plavnice a okolitých obcí tak dostanú očakávaný obchvat s modernizovanou cestou, ktorá tvorí dôležitý dopravný ťah v smere sever - juh v oblasti východného Slovenska, a to vnútroštátne i medzinárodne.

Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.

Priblížil, že nový obchvat s dĺžkou 5,7 kilometra budú môcť obyvatelia využívať o tri roky. Investorom je Slovenská správa ciest.

Zákazku získali vo verejnej súťaži Eurovia a Doprastav. Samotná stavba má byť podľa zmluvy medzi investorom a zhotoviteľmi odovzdaná do konca februára 2023.

Práce na obchvate v súčasnosti prebiehajú podľa časového harmonogramu.

Vykonali archeologický prieskum, odstránili dreviny a krovie, postupne sa budujú násypy.

Bezpečnejšia cesta

Cesta prvej triedy I/68 bude podľa Rudolfa rýchlejšia a bezpečnejšia, ako je tá súčasná a jednoznačne ekologickejšia, keďže odvedie tranzitnú dopravu mimo centra obce.

„Som rád, že z európskych peňazí prinášame riešenia pre ľudí v regiónoch, ktorým dopravná situácia znižuje kvalitu života. Tento cestný úsek patrí k dôležitému dopravnému prepojeniu smerom na Poľsko, a preto aj prechádzajúci motoristi ocenia bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu v tejto oblasti," povedal Doležal pri poklepávaní základného kameňa.

Rudolf vysvetlil, že obyvatelia obce Plavnica a priľahlého okolia, ktorí využívajú cestu, sa dlhodobo sťažovali na jej nevyhovujúci stav.

Podľa neho riešenie situácie prináša projekt preložky cesty, ktorý bude môcť čerpať príspevok na financovanie aj zo zdrojov Európskej únie.

Slovenská správa ciest podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom v hodnote takmer 34 miliónov eur.

Šesť mostov

Obchvat je plánovaný v náročnom teréne.

„Nová cesta sa odpojí od pôvodnej I/68 v križovatke na Ľubovnianske kúpele. Jej trasa bude pretínať rieku Poprad, rieku Šambronka aj Ľubovniansky potok. Komunikácia bude zabezpečovať dopravné napojenie obcí Plavnica, Hajtovka, Sulín a ďalších priľahlých obcí. Koniec novovybudovanej preložky cesty bude v križovatke Plavnica. V náročnom teréne je plánovaných až šesť mostných objektov," doplnil Rudolf.

Problematická rieka Poprad

Stavbárov čaká najnáročnejší úsek v staničení medzi 0,700 až 2,200 dĺžky, keď prvý z mostov bude merať takmer 210 metrov, a druhý, ktorý bude viesť cez rieku Poprad, 294 metrov. Dĺžka protihlukovej steny bude 1 080 metrov.

„Náročnosť realizácie stavebných objektov znásobuje ich situovanie v bezprostrednej blízkosti rieky Poprad, ktorá v čase intenzívnych zrážok a zvýšenej povodňovej aktivite vie byť veľmi zradná,“ poznamenala hovorkyňa investora zo Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Petícia za urýchlenie

Spusteniu vybudovania obchvatu obce Plavnica predchádzala najväčšia petícia v regióne Starej Ľubovne.

Za urýchlenie výstavby sa podpísalo 7 849 občanov nielen z regiónu, ale aj z ostatných kútov Slovenska.

Hárky so zoznamom podporovateľov boli odovzdané v podateľni ministerstva dopravy koncom roka 2016.

Ministerstvo v odpovedi označilo petíciu za nevyhodnotenú, neznamená to však, že sa ňou nezaoberalo. V tom čase totiž prebiehala štúdia realizovateľnosti trasy.

„Ide len o úzus pri zverejňovaní petícií, ktoré majú formu žiadosti, na weboch štátnej správy. Možno by bolo vhodnejšie zvoliť inú formuláciu, nie nevyhodnotená, čo evokuje, ako keby sa ňou úrad ani nezaoberal,“ spresnil na margo podania žiadosti tlačový odbor rezortu dopravy.

Roky príprav

Zámery samotnej obchvatovej výstavby začali úradníci riešiť ešte v 70. rokoch minulého storočia.

Prvá štúdia bola predstavená v roku 1984, samotná príprava stavby trvala od roku 2001. Problémom však opakovane boli zdroje financovania.

„Z pozície predsedníčky Dopravnej komisie pri Prešovskom samosprávnom kraji sa nám podarilo vyrokovať so zainteresovanými opätovné zaradenie projektu do priorít Slovenskej správy ciest. Koncom roka 2018 bol zámer schválený na prípravu spolufinancovania z fondov EÚ a dostal sa do zoznamu národných projektov,“ povedala Zita Pleštinská (OĽaNO), starostka susednej obce Chmeľnica, cez kataster ktorej obchvat prechádza.