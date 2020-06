Rómovia zo Sheffieldu sa vracajú na Spiš, aj keď môžu byť pozitívni

V skladoch, kde pracujú aj Slováci, vyčíňa koronavírus a následne aj panika.

29. jún 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SHEFFIELD. Bibiana Jordan Horvath pracuje ako kultúrna konzultantka, mediátorka a policajná profesionálna tlmočníčka registrovaná ministerstvom vnútra i spravodlivosti v Anglicku.

Krompašanka, ktorá už pár desaťročí žije v Anglicku, sa zaoberá rôznymi prípadmi ľudí rómskeho pôvodu, väčšinou zo Spiša.

Zo skúseností vie, že Rómovia vnímajú všetko dianie okolo seba poverčivo.

Výnimkou nie je ani pandémia koronavírusu.

Vnímajú ju ako druhú vlnu migračného pohybu a majú obavy.

Šesťtisíc Rómov v oblasti Sheffieldu

Bibiana niekoľko rokov pracovala na druhom stupni medzinárodnej školy priamo v centre diania – v oblasti Page Hall Sheffiled.

Trištvrtina žiakov bola rómskeho pôvodu.

Práve túto oblasť má podľa posledného výskumu migrácie osídľovať približne šesťtisíc Rómov.

„Veľká väčšina je z nášho rodného Spiša. Niekoľko stoviek Rómov je z priľahlých oblastí. O necelých 10 kilometrov ďalej máme mesto Rotherham, kde trávim veľa času s políciou a sociálkou. Tam žije približne 3 500 Rómov, stovky sú z východného Slovenska,“ priblížila Bibiana.

Podľa nej už niekoľko rokov je tu viditeľný problém preľudňovania rómskymi rodinami.

„Rómovia si často nedokážu nájsť prenájmy samostatne či cez oficiálne zdroje, pretože neprejdú kontrolami a nemajú vytvorené tzv. finančné profily. Hovorím o väčšine. Preto majú užší okruh výberu ubytovania a sťahujú sa zvyčajne podľa oblastí, z ktorých prišli zo Slovenska. Bohužiaľ, sú aj využívaní súkromnými majiteľmi domov. Ide prevažne o ľudí z Pakistanu. Takéto byty nezodpovedajú ani bežnému štandardu a nepodliehajú kontrolám. Rómovia tak problémy s bývaním z obáv nenahlásia alebo nevedia ako,“ priblížila Bibiana.

Veľká koronová panika

Aj pri pandémii koronavírusu reaguje rómska komunita v Anglicku poverčivo.

„Riadia sa podľa toho, čo počujú od druhých. To sa opakuje pri rôznych kritických obdobiach ich života. Napríklad aj vyhlásenie brexitu bolo prežívané dramaticky a zbrklo. Koronavírus je pre nich ako keby druhou vlnou migračného pohybu. Zvažujú, kde by ju mali spolu s rodinami prečkať. Kde by mali ten čas prežiť,“ zdôraznila.

V Sheffielde zaznamenali v súvislosti s Covid–19 veľkú paniku.

„Nelegálne obchody v dodávkach a súkromných autách. Nerešpektovanie pokynov anglickej vlády o nestretávaní sa a nezhromažďovaní sa. To všetko viedlo k nepokojom v oblastiach s miestnymi obyvateľmi, ale aj medzi rómskymi skupinami. V posledných troch dňoch som pracovala s políciou práve na porušovaniach verejného poriadku a násilného správania sa. Boli vyvolané tlakom z pandémie v rómskej populácii, ktorá žije v oblastiach, kde sa informácie nešíria tak rýchlo, ako by mali,“ vysvetlila Bibiana.

V zdravotnej starostlivosti nepociťujú Rómovia žiadnu diskrimináciu.

Rovnako tak ani iné komunity žijúce v Sheffielde.

Papiere z ulice vezme polícia

Bibiana je takmer každý deň v teréne.