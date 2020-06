V Spišskom Podhradí narastá počet ohnísk nákazy. Už ich je päť

Nie všetci rešpektujú nariadenia.

29. jún 2020 o 14:32 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Čísla pozitívnych v meste Spišské Podhradie stúpli aj po víkende.

Päť ohnísk nákazy a dvanásť ľudí s ochorením Covid–19. Všetky sú to privezené prípady z Anglicka.

V pondelok dopoludnia prešli opätovným testovaním prvé dve rodiny, ktoré sa zo zahraničia vrátili, a jedna z nich bola celá pozitívna.

Testovali aj niektorých zamestnancov mestského úradu. Spolu v pondelok odobrali vzorky pätnástim ľuďom.

V meste rastú obavy z ďalšieho šírenia nákazy.

Ľudia porušujú karanténu

„Ak výsledky pondelkového testovania dopadnú dobre a ochorenie bude mať klesajúcu tendenciu, tak ponecháme aktuálne platné opatrenia. Ak nám to však bude narastať, tak budeme musieť pristúpiť k vážnejším a ráznejším. Sami to už nezvládneme, požiadame o pomoc armádu a väčší počet policajtov, aby sa ohniská nákazy viac monitorovali. Ľudia v karanténe porušujú nastavené pravidlá,“ zdôraznil primátor mesta Michal Kapusta (KDH).

Podľa neho najväčším aktuálnym nedostatkom v porovnaní s tým, čo bolo na začiatku koronakrízy na Slovensku, je väčší zmätok a chaos v súčasnom období.

„Navrátilci z Anglicka prišli bez vyšetrenia a pritom by mali mať dvakrát po sebe negatívny test. Mali by prísť s takýmto testom už z Anglicka, ale nestalo sa. Prvé testovanie si platia sami. Zariadenie, ktoré ich testuje, im neposiela informáciu o tých, ktorí sú v rodine pozitívni, ale ktorí sú negatívni. Tí ľudia nám prestávajú dôverovať, pýtajú sa, že odkiaľ máme výsledky o pozitivite, keď oni také nemajú a pritom si to platia. Začína tu teda nedôvera. Preto by bolo dobré, aby informovanosť išla v súbehu pre mesto, hygienu, políciu aj pre tých ľudí. To by bolo potrebné doriešiť,“ upozornil primátor.

Razantnejšie postihy

Primátor by zvažoval aj razantnejšie pokutovanie tých, ktorí nerešpektujú opatrenia.

"Treba im dať pokuty, aby to bolo pre nich odstrašujúcim príkladom. U nás prišlo domov 62 ľudí, cez víkend ďalší traja. Ak sa tí, ktorí sú ešte v Anglicku, dozvedia, že tie výnimky prechádzajú tak ľahko a nikto nie je postihnutý za porušenie nariadení, tak prídu ďalší a problém bude mať stúpajúcu tendenciu,“ zdôraznil Kapusta.

Zo súčasných piatich ohnísk nákazy v meste sú tri v lokalite Rybníček a dve v blízkom centre mesta na Štefánikovej a Galovej ulici.

Sú ohraničené páskou, miestni sú v karanténe. Nie všetci ju však rešpektujú.

„My sme tých ľudí nevideli dva - tri roky, čo odišli do Anglicka. Zmenili sa. Pohybujú sa po meste, premiestňujú sa z domu do domu a je ťažké to ustriehnuť," zdôraznil primátor.

Podľa Kapustu pondelkové testovanie bude kľúčové. Výsledky by mali byť najskôr v utorok.

Testovalo sa na zbernom dvore mimo mesta.

Ďalšie testovanie a pretestovanie je naplánované koncom týždňa.

Ako dodal Kapusta, Podhradčania majú strach aj z pohľadu zdravia, aj z pohľadu straty príjmu a práce.

„Nie je to jednoduché. Cestovný ruch u nás padá na kolená. Je to veľmi zložitá situácia. Chcel by som veriť tomu, že sa nebude prenášať choroba od ľudí z Anglicka na tých, ktorí sú doma. To je pre nás kľúčové, či vírus ide dole tak, ako to bolo v marci a apríli, že sme to dokázali ustáť, alebo či ten vírus je aktívnejší a silnejší a či bude mať chorobnosť stúpajúcu tendenciu,“ dodal podhradský primátor.