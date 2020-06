Kým nakazený skončil na infekčnom, takmer paralyzoval tri nemocnice

Niektorí zdravotníci dostali karanténu, iní ďalej robia. Primátor sa izoloval sám.

29. jún 2020 o 18:06 Mária Šimoňáková

LEVOČA. V troch nemocniciach, v Levoči, Spišskej Novej Vsi aj Krompachoch, absolvoval vyšetrenia 59-ročný muž zo Žehry (okres Spišská Nová Ves), u ktorého začiatkom minulého týždňa potvrdili ochorenie Covid–19.

So zápalom pľúc teraz leží vo štvrtej nemocnici - na košickej infektológii.

Nie všetci zamestnanci nemocníc, ktorí do kontaktu s mužom prišli, však absolvovali domácu karanténu.

Podľa našich informácií viacerí z levočskej neurológie chodia do práce aj naďalej, hoci ich rodinným príslušníkom bola nariadená domáca karanténa.

V nej preventívne ostal i primátor Levoče Miroslav Vilkovský (nezávislý).

Muža prijali s neurologickými problémami

Muža zo Žehry uplynulý pondelok priviezla sanitka do Levoče pre neurologické problémy.

Keďže v nemocnici prebieha výmena CT prístroja, na vyšetrenie bol prevezený do spišskonovoveskej nemocnice.

Neskôr ho podľa našich informácií previezli aj na interné oddelenie krompašskej nemocnice a odtiaľ na košickú infektológiu.

V levočskej nemocnici bola v čase ošetrenia pacienta podľa našich informácií zhruba dvadsiatka zamestnancov.

Tí naďalej chodia do práce a ich rodinní príslušníci ostávajú v domácej karanténe.

„Zamestnávateľ si vyžiadal, aby sme chodili do práce. Viac nespresnil. Samotné ošetrenie pacienta však neprebiehalo tak, ako keby sa predpokladalo, že by mohol byť pozitívny. Sťažoval sa na závraty a kašeľ,“ povedal nám zdroj blízky neurologickému oddeleniu.

Ako sme sa dozvedeli, zamestnancov levočskej neurológie v pondelok testovali, výsledky majú byť známe najskôr v utorok.

Nemal podozrivé prejavy

Ako informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, do ktorej patrí levočská nemocnica, pacient nemal zvýšenú teplotu ani kašeľ.

„Ani žiadne prejavy nasvedčujúce podozreniu na Covid–19. Počas pandémie bol na koronavírus testovaný s negatívnym výsledkom."

Ďalej uviedla, že v anamnéze udával v blízkej minulosti kolaps.

„To bolo dôvodom rozšírenia spektra vyšetrení o interné konzílium, kde bolo v rámci diagnostiky indikované CT vyšetrenie pľúc, ktoré potvrdilo ich zápal. V utorok doobeda bol pacientovi odobratý ster na Covid-19 a zároveň bol konzultovaný s infekčnou klinikou v Košiciach, kam bol na základe pozitívneho výsledku umiestnený,“ opísala Pavliková.

Postupovali podľa usmernení

Ako zdôraznila, v tejto súvislosti boli vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča prijaté všetky potrebné karanténne opatrenia v úzkej spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ).

„Do prvotného kontaktu s pacientom prišlo celkovo 8 zamestnancov. Títo presne podľa 7. aktualizácie usmernenia hlavného hygienika SR nemuseli nastúpiť na domácu karanténu, ale všetci dôsledne používajú pri práci ochranné osobné prostriedky, podrobili sa testovaniu na Covid-19 a čakáme na výsledky,“ doplnila hovorkyňa.

Muž absolvoval CT vyšetrenie v spišskonovoveskej nemocnici.

Podľa slov Jany Fedákovej, komunikačného špecialistu skupiny ProCare a Svet zdravia, kam patrí nemocnica, s pacientom prišli do kontaktu piati zamestnanci.

„Realizovali CT vyšetrenia, počas celej doby však používali adekvátne ochranné pracovné prostriedky. Následne bol u pacienta potvrdený pozitívny výsledok na ochorenie Covid-19. Po dohode s RÚVZ ostali daní zamestnanci v domácej karanténe až do získania výsledku testov. Rádiodiagnostické pracovisko nemocnice je naďalej plne v prevádzke,“ uviedla Fedáková.

Primátor sa sám dal do karantény

Celý uplynulý týždeň bol v domácej karanténe aj levočský primátor. Hoci mu nebola odporúčaná, rozhodol sa pre ňu sám.

Ako nám Vilkovský povedal, na druhý deň sa dostal do kontaktu s rodinným príslušníkom ošetrujúcej lekárky z neurológie, ktorá muža zo Žehry ošetrovala.

„Z preventívnych dôvodov som ostal v domácej karanténe minulý týždeň. Bol som otestovaný a test nepotvrdil Covid–19. Preto od pondelka pokračujem v pracovnom programe, hoci v obmedzenom režime. Verejní funkcionári prichádzajú do kontaktu s mnohými ľuďmi, neviete preto vylúčiť, či niekto, s kým ste sa stretli, nie je potenciálnym nositeľom koronavírusu,“ uviedol primátor, ktorý sa nezúčastnil ani zasadania mestského zastupiteľstva.

Pozitívne testovaných v okrese Levoča v ostatných dňoch pribúda, keďže ľudia migrujú.

„Aj keď epidemiologické opatrenia sa uvoľňujú, myslím si, že je namieste byť ostražitý. Aj v interiéri používam rúško. A keď prídeme do kontaktu s ľuďmi zo zahraničia, treba si dať o to väčší pozor. Uznal som, že bol dostatočný dôvod na to, aby som bol v domácej karanténe. Ale už fungujem normálne,“ zdôraznil Vilkovský.

7. aktualizácia usmernenia hlavného hygienika pre COVID-19 Ak zamestnávateľ rozhodne, že výkon práce daným zdravotníckym pracovníkom je nevyhnutný pre zaistenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník pokračuje v práci za týchto podmienok: Neprítomnosť klinických príznakov, denné meranie telesnej teploty, práca s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, zabezpečenie minimalizácie kontaktu s ostatnými pracovníkmi a pacientmi, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť, obmedzenie pohybu po zdravotníckom zariadení na najmenšiu možnú mieru, možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby. Laboratórne vyšetrenie výteru z nosohltanu metódou RT-PCR sa vykoná šiesty deň po nechránenom kontakte. V prípade, ak je výsledok tohto vyšetrenia negatívny, zdravotnícky pracovník pokračuje v práci do 14. dňa od posledného kontaktu, kedy sa vykoná druhý odber z nosohltanu na vyšetrenie RT-PCR. V prípade negatívnych výsledkov obidvoch vyšetrení pokračuje zdravotnícky pracovník v práci v bežnom režime. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť horeuvedené podmienky. V prípade, že v priebehu 14 dní od rizikového kontaktu sa u zdravotníckeho pracovníka objavia klinické príznaky ochorenia COVID-19 alebo je niektorý z vykonaných testov pozitívny, zdravotníckemu pracovníkovi sa nariaďuje domáca izolácia.