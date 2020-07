Kotlebovec Jozef Király sa pre úkladnú vraždu postaví pred súd

Hlavné pojednávanie je už vytýčené.

6. júl 2020 o 10:49 Monika Almášiová, SITA

BRATISLAVA, POPRAD. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 27. júla hlavné pojednávanie s Jozefom Királym, ktorý čelí obžalobe z trestného činu úkladnej vraždy.

Polícia v súvislosti s týmto prípadom ešte v novembri minulého roka informovala, že Király, ktorý bol podľa medializovaných informácii majiteľom pohrebnej služby, vo svojom dvore v okrese Poprad viackrát bodol Romana A.

Ten zraneniam na mieste podľahol.

Člen strany kotlebovcov

Podľa polície sa Jozef Király nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod.

„Takýmto spôsobom si ju chcel zaviazať do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne tajomstvo. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom," uviedla vtedy polícia.



Király bol v čase skutku členom politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.

„V prípade, že sú medializované informácie pravdivé, naša strana sa od konania Jozefa K. v plnej miere dištancuje. Jedná sa o zlyhanie jednotlivca, ktoré nemá žiadny súvis s jeho členstvom v politickej strane," reagovala v stanovisku politická strana.