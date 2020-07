Spišská Nová Ves bude mať dvojmetrového rozohrávača Nikoliča

Vyskúšame to, vraví tréner Hojč.

6. júl 2020 o 10:34 SITA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po tom, čo do Spišskej Novej Vsi zamierilo niekoľko Slovákov s reprezentačnými parametrami, poobzerali sa funkcionári miestneho basketbalového klubu aj po kvalitnom cudzincovi na rozohrávku.

Napokon padla voľba na 27-ročného Srba Milana Nikoliča, a to aj napriek jeho výške 200 cm.

Hral v druhej lige

Prichádza z druholigového španielskeho tímu Caceres Patrimonio de la Humanidad. Dosahoval tam v priemere 7 bodov a 2,4 doskoku na zápas.



"Milan môže vďaka svojej výške a zručnostiam hrávať na pozíciách 1-4 a dokáže skórovať rôznymi spôsobmi. Hľadali sme hráča ako je on, pretože máme teraz viacero možností v obrane aj v útoku. V Španielsku hrával v druhej lige a aj keď tam nemal vynikajúce štatistiky, my veríme, že bude prínosom pre tím. Nikdy predtým som nehral s takto vysokým ´guardom´, preto sa veľmi teším, že to vyskúšam túto sezónu," uviedol tréner Teo Hojč na klubovom webe BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.



Z príchodu Nikoliča má radosť aj športový manažér Spišiakov Michal Búza.

"Som rád, že sme našli takto univerzálneho Európana, ktorý má už čo to odohraté. Verím, že s výškou 200 cm bude veľmi užitočný na oboch stranách ihriska. Dostali sme na neho len pozitívne ohlasy po hráčskej aj ľudskej stránke. Som presvedčený, že bez problémov zapadne do tímu a pomôže vyhrať Spišskej Novej Vsi čo najviac zápasov," skonštatoval M. Búza.

Článok pokračuje pod video reklamou