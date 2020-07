Poprad avizuje iný režim. Ambície nebudú najvyššie, súťaž udržať chcú

Skončili sezónu, začnú prípravu.

6. júl 2020 o 10:34 Daniel Dedina

POPRAD. Úvodná polovica roka 2020 veľa dôvodov na radosť futbalistom Popradu nepriniesla.

Ani vstup do tej druhej im príliš nevyšiel.

V nadstavbovom dueli druhej ligy prehrali v Žiline s tamojším béčkom 0:4 a keďže v poslednom kole by sa mali stretnúť s Podbrezovou, s ktorou už hrali dvakrát pred koronaprestávkou, sezóna 2019/20 sa pre nich v nedeľu skončila.

V konečnej tabuľke obsadia 6. miesto.

Mladíci nabrali skúsenosti

V Žiline na seba narazili dva extrémne mladé kolektívy, vekom ešte polodorastenecké.

Na domácej strane mali najstarší hráči 21 rokov, za hostí zasiahli do hry až ôsmi tínedžeri.

„Pre našich mladých chlapcov to bol náročný zápas, vo veľkej horúčave a na umelej tráve. V prvom polčase mal súper tlak, ale góly sme dostali po našich školáckych chybách. Po prestávke sa hra čiastočne vyrovnala. Bola to opäť výborná príležitosť pre našich mladíkov na to, aby získali skúsenosti,“ nebral vysokú prehru tragicky Roman Pazúr, manažér FK Poprad.

Klub spod Tatier netajil nespokojnosť s modelom dohratia súťaže.

Vzhľadom na ťaživú ekonomickú situáciu a končiace zmluvy viacerých opôr dohrával ročník s výrazne omladeným mužstvom.

V štyroch nadstavbových dueloch nezískal ani bod a dosiahol skóre 1:14.

Jediný presný zásah zaznamenal pri prehre 1:2 v Dubnici Slebodník.

Sprchou bol najmä domáci debakel 0:7 s Banskou Bystricou.

„Brali sme to ako prípravu na novú sezónu. Umiestnenie sme si príliš vylepšiť nemohli, naša strata na prvé i druhé miesto bola značná. S niektorými chlapcami sme sa dohodli na ukončení zmluvy, aby si mohli hľadať nové kluby. A keďže dorastenecká liga sa nehrala, šancu sme dali mladším hráčom, s ktorými budeme počítať na ďalšiu sezónu,“ zbilancoval Pazúr popradské účinkovanie v nadstavbe.

Potrebujú hotových hráčov

Na jednej strane šanca pre mladých, na druhej štyri prehry.

Akú kvalitu má súčasné mužstvo?