Spišská Belá má staronového trénera, do klubu sa vrátil Lajčák

7. júl 2020 o 0:00 František Bukovina

SPIŠSKÁ BELÁ. V MŠK Spišská Belá nastala pred rozbehnutím prípravy na novú futbalovú sezónu zmena na poste hlavného trénera.

Doterajšieho trénera Juraja Kšenzakoviča nahradil Vladimír Lajčák.

Ten neprichádza do neznámeho prostredia, pretože pred rokom v klube pôsobil a vybojoval s ním postup do IV. ligy Sever.

V sezóne, ktorá sa pre pandémiu nedohrala, si Beľania ako nováčik počínali celkom dobre.

Po jesennej časti im patrilo šieste miesto.

V jarnej časti bolo ich ambíciou posunúť sa ešte o nejakú tu priečku vyššia.

Aj v nastávajúcej sezóne by sa radi pohybovali v najlepšom poltucte.

S Vladimírom Lajčákom, ktorý sa ku kormidlu vracia po roku, sme sa porozprávali.

Čo vás presvedčilo pre návrat?

„Oslovila ma nová dvojica, ktorá futbal v Spišskej Belej manažuje. S tým, že je to želanie kabíny. Mal som viac času, koronakríza mi trocha uvoľnila pracovný režim, ukončil som trénerské štúdium a na druhej strane som zvážil, že v Belej sa mi vždy pracovalo výborne. Porozprávali sme sa o kádri, podmienkach, ambíciách klubu a dohodli sme sa. K návratu má v prvom rade viedli výborné vzťahy s hráčmi, funkcionármi a fanúšikmi. Počas mimoriadnych opatrení som si uvedomil, že futbal mi naozaj chýba. “

Prípravu na novú sezónu ste odštartovali 2. júna. Ako ju zatiaľ hodnotíte?

„Príprava prebieha neštandardne. Rozdelili sme ju na dve časti, prvú päťtýždňovú máme za sebou. Bola zamerané na vytrvalostné a silové schopnosti, spolu s rozvojom herných činností jednotlivca. Po nej hráči dostali deväťdňové voľno a po ňom nás čakajú štyri týždne hernej prípravy. Pre futbal čudný, ale napríklad v hokeji štandardný model. Ak sa hráči budú počas dovolenky udržiavať, mal by byť efektívny. V prvej fáze sme pracovali s hráčmi A mužstva, B mužstva i dorastu. Na tréningu sme mávali 25 - 29 hráčov. V druhej fáze už chceme pracovať s 18 členným kádrom, plus dvoma talentovanými dorastencami. Káder je prakticky totožný s minuloročným, staviame ďalej na odchovancoch, ktorých dopĺňajú dvaja skúsení hráči ´zvonku´. Čo nás trápi, to sú zranenia. Dúfam, že do 7. júla, kedy znova začíname, budú všetci hráči v poriadku.“

V sezóne 2018/2019 ste oslavovali postup do IV. ligy. Aký scenár očakávate v tej nasledujúcej?

„Chceme aby sa zlepšovali hráči individuálne a mužstvo v súhre i hernom prejave. Ak sa to bude dariť, výsledky by mali prísť. Súťaže čaká reorganizácia, treba byť v tabuľke hore. Uvidíme, čo to prinesie. Obávam sa, že koronavírus zanechá negatívne následky aj vo futbale. Asi bude ešte menej peňazí ako doteraz. Momentálne som rád, že sa nepotvrdil katastrofický scenár o neprihlasovaní sa mužstiev do súťaží. Ružomberok B v druhej a Poprad B v tretej lige sú našťastie len výnimky. Hlavne držím palce Stanovi Šestákovi, aby ustál problémy v Poprade a udržal klub pri živote. Krach, ktorý mu hrozí, by bol katastrofou pre celý región.“