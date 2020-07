Ku kostolu pristavujú toalety aj kotolňu. Miestnym sa to nepáči

Drevenú prístavbu nahradí murovaná. Nemala pamiatkovú hodnotu.

8. júl 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ BELÁ. Rímskokatolícky kostol svätého Antona Pustovníka v Spišskej Belej (okres Kežmarok) patrí k významným stredovekým sakrálnym pamiatkam gotiky.

V ostatnom čase sa správca kostola pustil do prístavby ku sakristii. Nahradí pôvodnú drevenú prístavbu, ktorá slúžila ako obslužný priestor.

V novostavbe majú vzniknúť záchody a kotolňa.

Kritika i pochvaly

Prístavba sa viacerým miestnym nepáči. Kritikou nešetrili najmä na sociálnych sieťach.

„Neviem pochopiť, ako to mohol krajský pamiatkový úrad dovoliť. Škoda. Naši predkovia dokázali absolvovať dlhšie liturgie, dlhšie kázne a väčšinou v stoji. My sme nejakí rozmaznaní,“ komentoval fotografiu kostolíka s prístavbou na sociálnej sieti Filip L.

„Podlahové kúrenia a záchody sú teraz trendom,“ reagovala Michaela H.

„To nemohli mať toalety v samostatnej stavbe?“ doplnil Peter L.

„Čo je to za sloh? Slovenské baroko?“ pýtal sa Matúš K.

Ako prestavbu vnímajú obyvatelia mesta, na to sme sa aj my pýtali aj v uliciach Spišskej Belej.

„Pán farár, odkedy prišiel, renovuje všetko, stará sa. Vďaka nemu to napreduje. Je to pre nás veľká pomoc, že takto sa pán správca stará a po porade s pamiatkarmi a so všetkými zaangažovanými sa chytili toho tak, aby ostala pamiatka pre ďalšie generácie,“ povedala Mária Hatalová.

„Neviem o tej prístavbe. To má byť dom, či čo? Ale asi ku kostolu sa mi to nepozdáva. Ja by som radšej nič nedávala, je to historická pamiatka a mala by sa zachovať tak, ako je,“ reagovala mladá miestna obyvateľka.

„To je prístavba k domčeku? Tak to vyzerá? Je to skôr ako normálna prístavba k domu,“ povedala ďalšia.

„Konečne sa dočkáme, bude to veľmi dobré. Som spokojná po toľkých rokoch, že pán dekan sa snaží. V tej časti majú byť toalety. Som milo prekvapená. Má byť aj rekonštrukcia podlahy a podlahové kúrenie. Myslím si, že v dnešnej dobe je to už aj potrebné,“ doplnila ďalšia.

Záchody priamo v kostole?

Historik umenia Maroš Semančík sa na prebiehajúcu prístavbu kostola díva skeptickejšie.