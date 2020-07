Adeptka na prednostku kandidovala za Vlasť. Zdieľala hoaxy aj kritiku Matoviča

Odborník na dezinformácie varuje.

10. júl 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

GELNICA. Kandidátkou na prednostku Okresného úradu v Gelnici je projektová manažérka Jana Tóthová z Margecian.

Patrí medzi 70 kandidátov na prednostov okresných úradov, ktorých v rámci výberových konaní vybralo vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Na stoličke má nahradiť súčasného prednostu Imricha Macka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za Vlasť neuspela

Poslanci OĽaNO pri hľadaní kandidátov oslovili občianskych aktivistov a iné osobnosti žijúce v regiónoch.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) vyzval v pondelok verejnosť, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovala do piatka svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov.

Súvisiaci článok Politológ: Výber prednostov odhalil stav hnutia OĽaNO v regiónoch Čítajte

Tóthová kandidovala vo februárových parlamentných voľbách za stranu Vlasť, ktorú viedol Štefan Harabin.

O poslanecký mandát sa neúspešne uchádzala z 31. miesta kandidátky.

Pre Korzár reagovala na svoju nomináciu tým, že pozná potreby regionálneho rozvoja a priestor, čo by sa dalo urobiť a zlepšiť.

„Vidím aj možné riešenia, čiže pokiaľ by som regiónu vedela nejako pomôcť, tak by to bolo veľmi dobre,“ reagovala Tóthová.

Kandidatúra za stranu Vlasť bola podľa nej jej jedinou politickou skúsenosťou.

„Už som vnútorne cítila potrebu nejakej zmeny v tomto systéme, ktorý tu funguje. Chcela som veci pomôcť,“ povedala Korzáru už nominantka OĽaNO.

Kritika premiéra

Na facebooku (FB) zdieľala až do stredy informáciu, ktorú facebook vyhodnotil ako hoax, ale aj viac kontroverzných príspevkov či veľmi kritické statusy na adresu Igora Matoviča, ale napríklad aj o súkromnom živote jedného z ministrov.

„Matovič je zbabelec, ktorý sa bojí prevziať zodpovednosť,“ zdieľala Tóthová v apríli.

Zdieľala napríklad aj informáciu o hromadnom úhyne vtákov v Holandsku kvôli testovaniu vysielania 5 G. Túto správu samotný facebook vyhodnotil ako falošnú.

Odborník: Najhorší kandidáti

Obsah jej facebookovej stránky si prezrel aj riaditeľ portálu Infosecurity Victor Breiner, ktorý sa venuje analýze dezinformácií a propagandy.