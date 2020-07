Štrba ukázala upravený plán. Bez novej zjazdovky, lanovky aj domov

Verejnosť má na podanie pripomienok čas do 17. júla.

11. júl 2020 o 0:00 Rastislav Ovšonka

ŠTRBA. Nové lanovky, parkovací dom s prístupovou cestou, zjazdovky pri Heliose či obecný bytový dom na Štrbskom Plese nebudú.

Uviedol to na štvrtkovom verejnom zhromaždení obyvateľov obce, ktorého hlavnou témou bol návrh zmien a doplnkov územného plánu Štrby, jej starosta Michal Sýkora (nezávislý).

Tieto zámery sa objavili v pôvodnom návrhu, ktorý predstavila obec na verejnom prerokovaní s odbornými organizáciami ešte v máji tohto roku.

Už pred prvým prerokovaním návrhu sa spustila tvrdá kritika pripravovaných zámerov, ktorá ešte narástla po samotnom prerokovaní.

„Tak, ako som deklaroval, spracovateľ vie, že to stiahneme, bude to stiahnuté a nepôjde to ďalej do prerokovania,“ uviedol starosta obce.

Veľkým problémom je doprava

Naďalej bude pokračovať proces schvaľovania ďalších vecí, ktoré boli aj v pôvodnom návrhu.

Ide napríklad o vodojem vedľa svahu Interski, parkovisko pri bytovom dome Tuček či rozšírenie suterénu pre potreby wellness pri novom hoteli Lake.

Tiež verejné toalety na brehu Štrbského plesa, parkovisko oproti hotelu Kempinski či spevnenie účelovej komunikácie k Slepému plesu. Ale aj ďalšie menšie veci.

Priamo na verejnom zhromaždení najviac otázok smerovalo k riešeniu neúnosnej dopravnej situácie na Štrbskom Plese.

Padali návrhy hlavne na stiahnutie automobilov do "podhoria", mimo samotné Štrbské Pleso.

„Musíme to riešiť. My máme prenajaté centrálne parkovisko od mesta Vysoké Tatry na tri roky, ale my tam nemôžeme nič investovať ani prerobiť. Budeme s mestom ďalej rokovať,“ doplnil Sýkora.

Podnikatelia chcú bytovku pre zamestnancov

Podľa Milana Štefánika, ktorý podniká na Štrbskom Plese, v pôvodnom návrhu sa objavili veci, ktoré tam nemali byť.