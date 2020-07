Nebezpečnú križovatku na priecestí v Spišskej Novej Vsi prestavajú

Mesto i kraj hovoria najskôr o konci roka 2020.

14. júl 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

Križovatka so železničným priecestím v Spišskej Novej Vsi. (Zdroj: Archív mesta)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Takmer tri desaťročia je križovatka na železničnom priecestí v Spišskej Novej Vsi, smerom na sídlisko Západ pri Smižanoch, vnímaná nielen zo strany vodičov, ale aj chodcov ako veľmi nebezpečná.

Neraz sa tu stali kolízie aj nehody.

Mestu sa roky nepodarilo situáciu zlepšiť. V tomto roku by sa mohol dlhoročný problém vyriešiť, pracujú na tom mesto aj kraj.

Križovatku Duklianskej a Radlinského ulice veľmi dobre poznajú najmä obyvatelia sídliska Západ.

S prechádzaním cez železničné priecestie smerom do mesta a späť sa každý deň stretávajú s rôznymi kolíznymi situáciami.

Pred časom sa situácia mierne zlepšila vybudovaním chodníka pre peších. Celkovú dopravnú situáciu to však nezlepšilo.

Kolóny áut i nepovolené odbočovanie

Kolóny áut a nepovolené odbočovanie doľava v smere z Duklianskej ulice od sídliska Západ na Radlinského ulicu v smere na okruh von z mesta sú tu každodennou realitou.

„Najnebezpečnejšia situácia vzniká, ak sa po dlhšom čase otvoria rampy a pustia sa autá aj chodci z oboch strán naraz. Križujú sa tu dve hlavné cesty s priecestím. Chodník, ktorý vedie z obidvoch strán k priecestiu, sa zrazu pred priecestím stráca. Určite to nepridáva k bezpečnosti,“ reagoval obyvateľ sídliska Západ na sociálnej sieti.

„Na sídlisku bývam už dlhé roky. Počet áut rastie a kolóny, ktoré sa tvoria po zatvorení rámp či pri odbočovaní vľavo v smere od sídliska, sú hrozné. Aj keď idem autom do mesta, aj keď idem peši. Trocha pomohol chodník popri ceste za priecestím, ale situáciu na ceste s autami to nevyriešilo. Rozšírenie križovatky o odbočovacie pruhy by bolo riešením,“ zdôraznila Novovešťanka Slávka Hvizdošová.

Problém trvá 25 rokov

„Dvadsaťpäť rokov trvá táto situácia na priecestí, pred časom sme sa pustili do jej riešenia. Ešte koncom novembra 2019 sme rozbehli práce na vysporiadaní pozemkov. Získali sme mandát od Košického samosprávneho kraja, aby sme konali a dotiahli to až do stavebného povolenia,“ informoval primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS).