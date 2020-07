Ďuriš: V Poprade by radi trénovali tréneri z celého Slovenska

S bratom sa vhodne dopĺňame, tvrdí.

18. júl 2020 o 0:00 Daniel Dedina

POPRAD. Popradskí futbalisti si v období medzi sezónami nestihli ani poriadne vydýchnuť.

V ich prípade trvala prestávka len dva dni.

V nedeľu 5. júla odohrali posledný zápas v druholigovej nadstavbe a už v stredu 8. júla sa hlásili na štarte prípravy na novú sezónu.

Pod Tatrami sa museli zaoberať trénerskou otázkou, keďže dovtedajší kouč Jaroslav Belejčák pri mužstve skončil.

Túto záležitosť vyriešili expresne rýchlo a navyše zaujímavým spôsobom.

Novým hlavným trénerom FK Poprad sa stal 44-ročný Stanislav Ďuriš.

Posilnil tak rodinné väzby v klube, keďže od minulej sezóny v ňom pôsobí jeho o päť rokov mladší brat Peter, bývalý dlhoročný ligový futbalista.

Ten najprv v Poprade viedol top skupinu a v zime sa presunul k A-tímu.

V Nemšovej chcú pilovať hernú stránku

„S bratom sme komunikovali, bolo to dlhodobejšieho charakteru. Oslovil ma aj športový riaditeľ Popradu Stanislav Šesták, takže ponuku som napokon prijal,“ rozhovoril sa Ďuriš, ktorý si v novom prostredí pochvaľuje tréningové podmienky, morálku mužstva i zloženie realizačného tímu.

Jeho asistentom je tiež Peter Pitoňák, ktorý v uplynulej sezóne viedol popradské béčko, brankárov má na starosti Ján Malec.

Doterajší priebeh prípravy i program mužstva v najbližšom období Duriš zhrnul.

„Venovali sme sa špecifickým veciam, všetko sme robili na ihrisku a do toho dali silu. Pri dvojfázových tréningoch sme hráčov zaťažili. Od pondelka by sme mali ísť na sústredenie do Nemšovej, kde budeme mať vylaďovací cyklus. Sústredíme sa už na hernú stránku.“

Na Považí majú zverenci Stanislava Ďuriša naplánované dve herné previerky.

V stredu 22. júla ich preverí Myjava, v sobotu 25. júla Trnava.

Konfrontácia s atraktívnym súperom bude pre Poprad zároveň generálkou na nový druholigový ročník.