Stratený syn sa vracia domov. So Spišiakmi túži oslavovať postup

Hančák plánuje v materskom klube ukončiť svoju bohatú kariéru.

20. júl 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po rokoch neistoty a stagnácie vstáva spišskonovoveský hokej z popola.

Vedenie klubu predstavilo v piatok na tlačovej konferencii smelé vízie do najbližšieho obdobia.

Spišiaci sa netaja tým, že v budúcom ročníku chcú zabojovať o návrat do najvyššej súťaže, v ktorej naposledy účinkovali ešte v sezóne 2009/10.

K vytúženému cieľu im majú pomôcť aj zvučné posily.

Jednou z nich je aj skúsený obranca Daniel Hančák, ktorý sa do materského klubu vracia po dlhých deviatich rokoch.

Cestovania už bolo dosť

„Na návrat domov sa samozrejme teším, lebo za Spišskú Novú Ves som v seniorskom hokeji poriadne ani nehral. Klub má vysoké ambície, cíti veľkú šancu postúpiť priamo do extraligy,“ rozhovoril sa Hančák, ktorý si dres Spišiakov naposledy obliekal v ročníku 2010/11.

Žulovitý zadák má veľkú motiváciu pomôcť materskému tímu naplniť stanovené ciele.

„Aj takto by som sa mu možno chcel odvďačiť za to, že ma vychoval. Skladá sa tu kvalitný káder so skúsenými i mladými hráčmi. Bolo by to krásne postúpiť s rodným mestom medzi elitu. Potom by som už aj mohol zavesiť korčule na klinec,“ pousmial sa 36-ročný držiteľ piatich slovenských titulov.

Hoci záujem o jeho služby mali aj extraligové kluby, povedal si, že cestovania už bolo dosť a rozhodol sa zostať doma pri rodine.

„Zo Spišskej som už ako 16-ročný odišiel do bratislavského Slovana a až na krátke pôsobenie doma pred necelým desaťročím som bol stále niekde preč. Dlhé roky som hrával mimo domova. Aj keď som posledné obdobie strávil v Michalovciach, čo nie je nejaká veľká diaľka, materský klub je predsa materský klub. Tam, kde som s hokejom začínal, tam by som chcel aj skončiť.“

Na Duklu bude spomínať v dobrom

Ostatných päť sezón spojil Hančák s michalovskou Duklou, ktorá teraz poskladala nové mužstvo a miesto v ňom už pre neho nezostalo.