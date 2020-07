Štadióny chcú zaplniť viac ako z polovice. Hokejové kluby pripravujú plán

Zástupcovia klubov sa stretli s hlavným hygienikom.

21. júl 2020 o 0:00 Patrik Fotta

POPRAD. Aktuálne platné nariadenie v súvislosti s opatreniami pred koronavírusom umožňuje zaplniť štadióny maximálne na 50 % kapacity.

Zástupcovia hokejových klubov sa stretli s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom a diskutovali o možnostiach ako dostať na tribúny ešte viac ľudí za dodržania prísnych hygienických noriem.

V praxi by to znamenalo, že by už nebolo nutné dodržiavať šachovnicové sedenie, tak ako to nariadenie vyžaduje v súčasnosti.

Závisieť to však bude od situácie s pandémiou. V prípade, že by nebola pod kontrolou, opatrenia by sa opäť sprísnili.

Chcú sa čo najskôr vrátiť do normálu

Po úvodnom stretnutí zástupcov hokejových klubov s hlavným hygienikom SR je zrejmé, že na štadiónoch by mohlo byť počas zápasov viac ako 50 % kapacity.

„V najbližšej dobe sa má vypracovať jednotný plán, ako by sme mohli začať fungovať. Bude to v koordinácii s hlavným hygienikom. Kluby dostali prísľub, že pokiaľ sa situácia s koronavírusom nebude zhoršovať, na štadióny by mohlo prísť viac ľudí ako je 50 percent kapacity. Je to však zatiaľ len v teoretickej rovine a ak by sa to stalo, bolo by to za zvýšených hygienických a bezpečnostných opatrení,“ povedal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.