V Kežmarku niekto vytvoril čiernu skládku priamo pod kamerami

Matrace, časti gauča aj tašky s odpadom. Prípad rieši mestská polícia.

23. júl 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

KEŽMAROK. Jedno z kontajnerových stojísk na Severnej ulici v Kežmarku si niekto zamenil za nelegálnu skládku odpadu.

Po víkende tam vedľa košov na odpad pribudli matrace, časti sedačky aj škatule.

Nechýbajú igelitové tašky s odpadom. Všetko len tak voľne položené.

Ten, kto túto čiernu skládku vytvoril, si zrejme neuvedomuje, že mu v správnom konaní hrozí pokuta až do 165 eur.

Verejnoprospešné služby mesta už podali podnet na Mestskú políciu v Kežmarku.

Tá pomocou mestského kamerového systému už vyhodnocuje, kedy a kým bola táto skládka vytvorená.

Kontajnery sú rovno pod kamerami

Na neporiadok okolo kontajnerov na Severnej ulici č. 3 už upozornili pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok (VPS) na FB stránke mesta, kde zavesili fotografiu s čiernou skládkou.

Postupne tam pribúdali komentáre. Väčšinou odsudzujúce takéto konanie.

„Takí sme ľudia, len keď ma nikto nevidel,“ sarkasticky reagovala Anna B.

„No áno, na Severe sa nám nejako spustil odpad pri kontajneroch. Smeti v tráve a tráva po kolená. Za chvíľu tu budú behať potkany,“ pridala sa Dana M.

„Žiaľ, je to bežná vec. Ľudia to robia, pretože si to môžu dovoliť. Nemajú zábrany, necítia zodpovednosť. A napriek tomu, že v tomto prípade sa to deje pod okom kamery,“ doplnila Dáša S.

VPS došla trpezlivosť, problém riešia s políciou

Podľa slov riaditeľa VPS mesta Kežmarok Miroslava Škvareka k takémuto konaniu dochádza v meste veľmi často.