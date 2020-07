Pri výstupe na Rumanov štít zranila horolezca uvoľnená skala

Záchranári pomáhali aj uviaznutému Poliakovi.

23. júl 2020 o 16:37 Daniela Marcinová

VYSOKÉ TATRY. Vo Vysokých Tatrách sa cestou na Rumanov štít v juhozápadnej strane vo štvrtok predpoludním zranil turista.

Počas výstupu Puškášovou cestou uvoľnil prvolezec skalu, ktorá padla na istiaceho a poranila mu ruku i nohu.

Pomoc slovenských horských záchranárov privolal zranenému jeho poľský kamarát prostredníctvom poľskej záchrannej služby TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

O zásahu informoval Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti s tým, že o spoluprácu žiadali aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu z Popradu, ktorá na palubu pribrala dvoch členov HZS.

„Po prílete na miesto a priblížení vrtuľníka boli záchranári HZS spustení ku pacientovi za pomoci navijaka. Horolezec bol ošetrený na mieste a spolu so záchranárom HZS prevezený v transportnej sieti až do Starého Smokovca, kde bol na heliporte odovzdaný privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci a prevezený do nemocnice,” priblížila HZS zásah.

Vrtuľník sa po doplnení paliva ešte vrátil po poľského horolezca, ktorý úraz kamaráta nahlásil.

Hoci nebol zranený, zostal uväznený v teréne, z ktorého by sám bezpečne nezišiel.

„Spolu s druhým záchranárom HZS bol vyslobodený z exponovaného terénu pomocou navijaka a prevezený na heliport v Starom Smokovci,” doplnili horskí záchranári.