Poprad odštartoval prípravu s 26 hráčmi, začiatok tradične bolí

Na prvom tréningu chýbalo viacero opôr.

3. aug 2020 o 20:24 TASR

POPRAD. Pod taktovkou hlavného trénera Petra Mikulu začali v pondelok hokejisti Popradu spoločnú letnú prípravu.

Na prvom zraze sa trénerovi a jeho asistentom Jánovi Šimkovi, Františkovi Štolcovi a trénerovi brankárov Stanislavovi Salátovi hlásilo 26 hráčov.

Z minulosezónneho kádra boli medzi nimi napríklad Tomáš Vošvrda, Roman Rychlík, Dominik Kramár, Daniel Brejčák, Marek Zagrapan, Matúš Paločko, Miroslav Preisinger, Michael Vandas či Peter Bjalončík.

Nové tváre v tíme sú Dávid Skokan, Patrik Lušňák, Adam Drgoň a Jakub Müller, ktorý je v klube na skúške.

K A-mužstvu sa pripojilo aj niekoľko mladých hráčov, ktorí absolvovali spoločnú letnú prípravu na suchu.

Ide o hráčov, ktorí už v novej sezóne nebudú môcť nastupovať medzi juniormi, a potenciálnych hráčov z juniorky.

Pár známych mien chýbalo

Z rôznych dôvodov sa nemohli na prvej tréningovej jednotke na ľade zúčastniť obrancovia Boris Česánek, Richard Hodorovič, Mike Dalhuisen a útočníci Patrik Svitana, Michal Králik a Matúš Paločko.

S tímom sa pripravuje aj obranca Filip Jakab, predtým hráč HK Trnava, ktorý dostal šancu ukázať sa trénerskému štábu.

"Myslím si, že prvý tréning naplnil svojím obsahom moje očakávania, a viem, že začiatky sú ťažké. Prvý vstup na ľad, či je to po mesiaci, alebo roku je pre hokejistu vždy zložitý. Budeme sa snažiť, aby hráči vošli postupne do toho, čo robí hokej hokejom," vyjadril sa Mikula.

Prvé tréningy poriadne bolia

"Každý rok je to to isté. Na začiatku budú aj slzy, ale potom sa to bude každým dňom zlepšovať. Máme nový výstroj, päť mesiacov sme neboli na ľade, tieto faktory sa nedajú oklamať. Na úvod aj ľad ešte nie je v tom správnom stave, ale vieme čo nás čaká," citoval klubový web nového člena tímu Adama Drgoňa.

"Po 4,5 mesiaci to nebola dnes žiadna sláva, u mňa to potrvá asi celý mesiac. Tiež som už starší, a preto je to pre mňa ťažšie všetko pomaličky rozhýbať. Tento mesiac bude u mňa problém, ak bude teplo, osobne to nemám rád a stále s tým bojujem celé leto," povedal Tomáš Vošvrda.

"Ja som sa snažil už skôr sa udržiavať na ľade, keď bola možnosť, tak som sa sem-tam skĺzol, aby to na začiatku spoločnej prípravy nebolo také ťažké. Tieto prvé tréningy sú aj tak náročné, každého to bolí a každý si cez to musí prejsť. Ale verím, že to spoločne vydržíme, dobre potrénujeme a potom nám to pôjde už ľahko," zhodnotil Marek Zagrapan.

Hráči Popradu na prvom tréningu Brankári: Tomáš Vošvrda, Roman Rychlík, Štefan Valluš. Obrancovia: Adam Drgoň, Filip Jakab, Dávid Šoltés, Petr Ulrych, Jakub Müller, Daniel Brejčák, Dominik Kramár, Dávid Romaňák, Tomáš Božoň, Martin Semaňák. Útočníci: René Svitana, Dávid Skokan, Jakub Dzivjak, Lukáš Handlovský, Marek Zagrapan, Michael Vandas, Patrik Lušňák, Miroslav Preisinger, Adam Jevoš, Matej Paločko, Peter Bjalončík, Filip Mešár, Alex Šotek.