Spadnutý most v Spišskej Novej Vsi rozoberú priamo v koryte Hornádu

Začnú aj s diagnostikou ostatných.

4. aug 2020 o 15:19 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Most pre peších, ktorý spadol v posledný júlový deň v širšom centra mesta Spišská Nová Ves, na budúci týždeň rozoberú pravdepodobne priamo v koryte rieky Hornád.

Podľa primátora mesta Pavla Bečarika (SNS) miesto, kde sa most nachádza, nie je vhodné pre ťažké mechanizmy, ktoré by most z rieky jednoducho vytiahli.

Most sa prepadol v čase, keď po ňom išla žena

K prepadnutiu mosta do rieky došlo minulý piatok na Starosaskej ulici v skorých ranných hodinách.

V čase pádu sa na ňom nachádzala 36-ročná Novovešťanka, ktorá stihla pred pádom mosta skočiť na jeden jeho koniec.

Utrpela iba ľahšie zranenie nohy.

Mesto, ktorému most patrí, vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Zasadal krízový štáb. Zabezpečili dopravné značenie i presmerovanie chodcov.

Ako uviedol primátor, mosty, ktoré má v správe mesto, majú od päťdesiat do šesťdesiat rokov. V 90. rokoch ich mesto zdedilo od štátu.

Mesto ich podľa Bečarika dostalo bez akejkoľvek príslušnej technickej dokumentácie. Postupne zabezpečilo vo vlastnej réžii spracovanie technickej dokumentácie, takzvaných mostných listov, a diagnostiku ich stavu.

Na základe výsledkov zabezpečovalo postupné odstraňovanie závad na mostných telesách.

Ako uviedol Bečarik, pred siedmimi rokmi pri revízii tohto spadnutého mosta nebola konštatovaná žiadna porucha na konštrukcii.

„Pred štyrmi rokmi sa tam opravovala hydroizolácia a pochôdzkový asfalt. Neboli známe žiadne poruchy," priblížil Bečarik.

„Predpokladám, že to musela byť nejaká skrytá chyba, došlo k utrhnutiu kotiev predpätého lana, resp. roxorov na oboch stranách mosta, " vysvetlil ešte v piatok primátor mesta.

Prípravné práce na odstraňovaní sutín

Mesto v týchto dňoch pracuje na technologickom postupe odstraňovania sutín mosta.

