Tragická nehoda sa stala pre obchádzanie odstavenej motorky

Zrazili sa tri autá, o život prišiel spolujazdec.

7. aug 2020 o 15:08 Monika Almášiová

KEŽMAROK, HUNCOVCE. Cesta I/66 medzi Kežmarkom a obcou Huncovce sa stala vo štvrtok podvečer miestom tragickej dopravnej nehody. Pred siedmou večer sa tam zrazili tri autá.

„Vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia, idúci od mesta Kežmarok, pri obchádzaní odstaveného motocykla prešiel ľavou stranou vozidla do protismeru. Tam sa zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Octavia Combi, ktoré sa následkom nárazu dostalo do rotácie a narazilo do vozidla Opel Insignia. Pri tejto dopravnej nehode došlo u jednej osoby k zraneniam nezlučiteľným so životom," informoval prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlik.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa informácií denníka Korzár zraneniam podľahol spolujazdec z jedného z áut.

Dychové skúšky všetkých vodičov boli negatívne.

Na vozidlách vznikla škoda vo výške najmenej 20 000 eur.

„Na miesto bol privolaný znalec z odboru dopravy. Miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú v štádiu prebiehajúceho vyšetrovania," uzavrel Pavlik.