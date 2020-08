Cesta k Tomášovskému výhľadu je katastrofálna, znechucuje turistov

Obec ju chce získať od štátu a opraviť.

13. aug 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Jedna z prístupových ciest do Národného parku Slovenský raj je v katastrofálnom stave.

Turisti smerujúci na Ďurkovec či Tatran pri Spišských Tomášovciach v okrese Spišská Nová Ves stav cestu kritizujú.

Vodiči na ňu hromžia. Vedie k nástupným miestam viacerých turistických trás, medzi nimi aj na populárny Tomášovský výhľad.

Cesta je samá diera a výmoľ. Jej povrch je miestami rozsypaný. V niektorých úsekoch je problém po nej prejsť.

S autom sa niet kam vyhnúť bez toho, aby koleso skončilo v diere.

Cesta je jedna katastrofa

V stredu dopoludnia sme na ceste stretli rodinu z Čiech. Smerovali k Tomášovskému výhľadu. Boli na bicykloch.

„Táto cesta je jedna katastrofa. Ešte od Čingova to bolo dobré, aj po hlavnej ceste, ale akonáhle sme zabočili na túto cestu, už je to horšie. Škoda, počasie je krásne, príroda tiež, ale o ceste sa to nedá povedať. Myslím si, že to viacerých ľudí aj odradí. Videli sme tu aj dve autá, ktoré sa po pár metroch radšej otočili, neriskovali, že by si poškodili auto,“ povedal Jaroslav Frýbrt z Mikulova.