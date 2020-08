Obyvateľom v Rudňanoch tečie z kohútikov špinavá voda

Na problém upozornili obec, vodárov aj hygienikov.

17. aug 2020 o 16:40 Mária Šimoňáková

RUDŇANY. Obyvatelia obce Rudňany v Spišskonovoveskom okrese, bývajúci na sídlisku Zapálenica, majú problém s pitnou vodu.

Z kohútika im tečie špinavá, miestami až hrdzavá voda.

Napriek tomu, že za dodávku vody vodárom platia, nepijú ju, nevaria v nej a neumývajú sa s ňou.

Kupujú balené vody, resp. s vodou im pomáhajú rodina či známi.

Hoci na problém upozorňujú, podľa nich sa situácia nerieši.

Najhoršia je po výdatných dažďoch.

Trpezlivosť im už došla. Boja sa aj o svoje zdravie.

Platia za špinavú vodu, ktorá tečie z kohútika

Lucia Starigazdová býva v bytovke na Zapálenici s manželom a malou dcérkou zhruba rok. A čakajú ďalší prírastok do rodiny.

Tvrdí, že problém so špinavou vodou sa ťahá už dlhé týždne a kompetentní nekonajú.

Obrátili sa na obec, vodárov i hygienu.

Manželia si do domácnosti zadovážili dva filtre na vodu.

Kým jeden takýto filter by im mal vydržať zhruba mesiac, za posledný polrok ich už vymieňali desaťkrát.

„Filter je po dvoch dňoch totálne špinavý. Každý deň umývam kúpeľňu a sanitu, tak je to špinavé. Aj keď umyjem poháre, ostáva na nich povlak. Nie sú úplne čisté. Snažím sa ich umyť so saponátom, ale ak ide voda, ktorá necháva špinu a piesok, tak je to ťažké. A to už ani nehovorím o tom, že mám dieťa. Nevidím dôvod, aby sme mali takú vodu,“ sťažovala sa Lucia.

Podľa nej už ani filtre nestíhajú vodu čistiť.

Sprchujú sa u otca, v domácnosti nevaria

„To sa už nedá vydržať. Potrebovala som sa osprchovať. Voda tiekla žltá, hnedá a špinavá. Musela som sa ísť okúpať k otcovi do Spišskej Novej Vsi a okúpať tam aj malú. Je to choré, že sa mám s malým dieťaťom presúvať do mesta, aby sme sa okúpali a pritom si platíme za vodu. Navyše som tehotná, preto mám aj obavy o zdravie,“ zdôraznila.