Škvarková ako prvá pokorila hranicu trinásť sekúnd. Už jej to nik nevezme

K limitu na olympijské hry jej chýba šesť stotiniek.

18. aug 2020 o 14:06 Danica Božová

Atlétka STANISLAVA ŠKVARKOVÁ k slovenskému rekordu na 100 m prekážok 13,02 sek, ktorý utvorila v Rakúsku, pridala v polovici augusta v Trnave na treťom kole slovenskej ligy ďalší. Časom 12,90 sek sa dokonca zaradila do elitnej desiatky v tohtoročných svetových tabuľkách. Odchovankyňa podtatranskej atletiky sa v rozhovore podelila o svoje pocity

Čakali ste až také zlepšenie na výkon 12,90 sek?

„V príprave sme spravili veľmi veľa roboty. Veľký pokrok sme urobili najmä po technickej stránke. Tiež sa nám konečne podarilo vylepšiť štart. Vedela som, že keď všetko sadne tak ako má, môžem bežať veľmi rýchlo.“

Pomohla rýchla dráha v Trnave a priaznivý vietor 1,5 m/sek?

„Sobota 15. augusta bola veľmi zvláštna, pretože som do poslednej chvíle nevedela, či sa pretekov vôbec zúčastním. Posledné dva tréningy prekážok som nedobehala do konca, pretože ma trápili menšie zdravotné problémy so švihovou nohou. Keď som sa dozvedela, že fyzioterapeutka Renáta Gajdarová pricestuje na tieto preteky, tak sme sa s trénerom dohodli, že sa mi pred súťažou na to pozrie, pouvoľňuje, ponapráva. V rozcvičke som sa mala rozhodnúť, či vôbec budem pretekať. Ak by ma to bolelo, určite by som neriskovala zranenie - obzvlášť v tejto sezóne, v ktorej sa nedajú plniť limity na OH. Všetko však v tento deň vyšlo tak, ako malo - počasie, priaznivý vietor i rýchla dráha. Cítila som sa dobre a nakoniec to takto dopadlo.“

Určite sa s trénerom veľmi tešíte...

„Samozrejme. Nech mi ktokoľvek v budúcnosti slovenský rekord zoberie, vždy budem ja tá prvá Slovenka, ktorej sa podarilo prekonať hranicu 13 sekúnd. Je to skvelý pocit. Presne pre takéto chvíle sa to robiť oplatí. Takýto výkon je naozaj veľká vec - doteraz by tento čas vždy znamenal istú miestenku na OH. Pre Tokio však boli stanovené veľmi prísne limity, konktrétne na 100 m prekážok to je 12,84 sek. Stále mi chýba šesť stotiniek.“