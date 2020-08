Škola v Bystranoch nemá jedáleň ani telocvičňu. Pozrel si ju Gröhling

Kontroloval aj fungovanie letných škôl.

21. aug 2020 o 12:38 TASR

BYSTRANY. Rezort školstva chce riešiť problém so stravovaním žiakov v školách.

Tejto téme sa venoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v Základnej škole (ZŠ) v obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves.

Navštívil ju v piatok spolu so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity Andreou Bučkovou a členkou Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslankyňou Máriou Šofranko (OĽaNO).

Zároveň sa stretli s deťmi, ktoré absolvovali letnú školu.

"Cestujeme po celom Slovensku, aby sme sa pozreli, ako fungujú letné školy a dostali spätnú väzbu, či budeme pokračovať. Spätná väzba je veľmi pozitívna. Budeme ich určite rozširovať a prispievať na ne financiami omnoho viac. Chceli by sme, aby boli variabilnejšie a počas dvoch mesiacov," povedal Gröhling.

Letnú školu v uplynulých dňoch absolvovalo 88 detí.

"Prešli sme si všetky prierezové témy a základné gramotnosti. Deti sa tešili," priblížila riaditeľka ZŠ Júlia Čurillová.

Škola bez jedálne

Ďalšou z tém, ktorým sa venovali, bolo financovanie školstva ako aj problém stravovania.

Škola v Bystranoch totiž nemá vlastnú jedáleň a deťom dodávajú suchú stravu.

"Budeme sa musieť pozrieť či už na legislatívu čo sa týka školských jedální, stravovania, príspevku, ale aj obsahu jedla alebo ako má byť vytvorené, aby naozaj okrem toho, že budeme mať vzdelaných mladých ľudí, boli aj zdraví," skonštatoval šéf rezortu školstva.

Splnomocnenkyňa vlády od pondelka navštívila viaceré obce na východnom Slovensku, kde je problém so stravovaním žiakov v školách.

"My sme napríklad dali podnety. Nie je to úplne reflexia len na ZŠ, respektíve na stravovanie či už v materských školác alebo ZŠ, ale vytvára to priestor aj na zamestnanosť. Napríklad komunitné jedálne by mohli vykrývať potreby obcí a miest aj vo vzťahu k ďalším sociálnym službám. V tejto chvíli je veľmi dôležité, aby sme začali komunikovať aj s ministerstvom práce," dodala Bučková.

Dvesto detí v zahraničí

Škole tiež chýba telocvičňa a žiaci sa z kapacitných dôvodov učia v dvojzmennej prevádzke.

"Celkovo máme približne 700 detí, ale sme obec a škola známa tým, že máme ekonomických migrantov v zahraničí, takže asi 200 detí je v zahraničí. Viac ako 400 detí máme fyzicky prítomných," vysvetlila riaditeľka školy.

"Mojou prioritou je predškolské vzdelávanie, dobudovanie kapacít, ktoré nám chýbajú, a vylepšenie už existujúcich materských škôl. Projekty sú pripravené a už uvidíme, aké bude pokračovanie. Či tá prvá výstavba bude práve v Bystranoch, uvidíme, pani riaditeľka je šikovná, pracovitá a taký má aj svoj kolektív," povedala Šofranko na margo rozšírenia kapacity školy v Bystranoch.