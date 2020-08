Sezónu v Raji na jar poškodila pandémia. V lete už padali rekordy v návštevnosti

Za deň narátali sedemtisíc turistov.

24. aug 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

HRABUŠICE. Ochranári v Národnom parku Slovenský raj sčítavali turistov na turistických chodníkoch.

Po výrazne slabej návštevnosti na začiatku turistickej sezóny boli mesiace júl a august už o čosi lepšie.

V jeden sčítací deň dokonca padol rekord v návštevnosti. Na chodníkoch sa nachádzalo takmer sedemtisíc návštevníkov.

Ani toto číslo však tohtoročnú sezónu nezachráni.

Ak bude počasie žičlivé v septembri a októbri, čísla môžu ešte mierne porásť.

Na jar bolo turistov minimum

„Táto sezóna sa líši od minuloročnej vzhľadom na koronakrízu, ktorá sa na jar objavila. Ľudí bolo v Slovenskom raji vtedy naozaj minimum. Takýto stav trval až do konca júna. V júli a auguste to už bolo lepšie, dokonca by som povedal, že návštevnosť v súčasných dňoch až trhá rekordy v počte návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil.

Turistov na chodníkoch počítali počas dvoch dní.

V prvý slnečný deň ich bolo v prírode Slovenského raja sedemtisíc.

V porovnaní s doterajším číslom 5,5-tisíca turistov to znamená absolútny rekord.

Druhý deň sčítania bol už upršaný a chladný, čo sa odrazilo aj na nižších číslach. Tie zatiaľ ochranári ešte len spočítavajú.

„Myslím si, že aj keď júl a august boli silné, tak určite táto sezóna nebude dosahovať parametre tej minuloročnej, čo sa týka návštevnosti. Výpadok na jej začiatku bol citeľný. Uvidíme ešte, čo prinesú september a október. Ak sa ľudia rozhodnú dovolenkovať doma, môžu tie čísla sezónu potiahnuť vyššie,“ priblížil Dražil.

