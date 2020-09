Kováčová: Oslavy boli zvláštne. Vedeli sme, že tím sa po finále rozpadá

Záznam triumfu v Európskej lige si pozrela až po 20 rokoch.

4. sep 2020 o 0:00 Patrik Fotta

POPRAD. Pred dvadsiatimi rokmi sa basketbalistkám SCP Ružomberok podarilo dosiahnuť obrovský úspech.

Zverenky trénerky Natálie Hejkovej v jednom z najdramatickejších finále Európskej ligy zdolali francúzsky tím CJM Bourges 67:64 po dvojnásobnom predĺžení a obhájili prvenstvo v prestížnej súťaži.

Úspech Ružomberčaniek bol o to cennejší, že ho dosiahli len s dvoma legionárkami – Ukrajinkou Jelenou Marenčíkovou a Moldavčankov Nataliou Sviščovovou.

Na pamätnom triumfe sa podieľali aj Iveta Bieliková, Andrea Kuklová, Alena Kováčová či Zuzana Žirková.

Diváci sedeli na schodoch aj na zábradlí

Rodáčka z Popradu Alena Kováčová, ktorá patrila k oporám Ružomberka videla záznam dramatického finále prvýkrát až minulý týždeň, keď ho odvysielala verejnoprávna televízia.

„Na to finále už tak často nespomínam ako kedysi, ale veľmi rada som si ho pozrela v televízii. Priznám sa, že až doteraz som záznam nevidela. Zistila som, že na živo to bolo omnoho emotívnejšie. V televízii nebolo divákov až tak dobre počuť, ale keď som bola na ihrisku pamätám si, že robili obrovský hluk. Sedeli všade, kde sa dalo, či už na schodoch alebo na zábradlí. Bolo to úžasné, ako to všetci prežívali,“ povedala pre Korzár Alena Kováčová.

V závere riadneho hracieho času nahrávala kapitánke Ivete Bielikovej na trojku, ktorou vyrovnala stav na 52:52 a poslala zápas do predĺženia.

