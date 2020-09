Havarijný stav meštianskeho domu v centre Spišskej Novej Vsi už vyriešili

Historická budova potrebuje opravu.

5. sep 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi , z ktorého začiatkom júla začali opadávať časti muriva pod strechou, už opravujú.

Ulica blízko centra mesta patrí k pomerne frekventovaným.

Keďže hrozilo, že murivo môže opadávať ďalej, mesto okamžite začalo s opravou budovy.

Navyše, v prízemí meštianskeho domu sa nachádza viacero prevádzok.

Levočská ulica je pokračovaním spišskonovoveského námestia. Je spojnicou s centrom mesta. Denne ňou prejdú stovky ľudí.

Pre chýbajúcu izoláciu strechou pretekala voda

Podľa slov Miroslava Krotkého z oddelenia správy majetku Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, starý meštiansky dom bol postavený staršou, klasickou metódou, nebol odizolovaný.

Vlhkosť spôsobila, že strecha začala zatekať a múry budovy zvlhli.

To spôsobilo aj pád časti strešných podhľadov.

Mesto okamžite urobilo bezpečnostné opatrenia. Začalo s opravami na streche i fasáde domu.

Pracovali vo výške dvanástich metrov

Ako Krotký zdôraznil, ide o údržbu, nie rozsiahlu rekonštrukciu budovy.

„Objavili a opravili sme niekoľko miest, cez ktoré na streche zatekalo. Opravili sme fasádu domu. Bola to pomerne náročná záležitosť, keďže celá fasáda ma zhruba päťsto metrov štvorcových. Ale zachránili sme pomerne veľkú časť domu,“ priblížil Krotký.

Práce na odstraňovaní havarijného stavu sa začali v polovici júla. Prebiehali v troch etapách.

V týchto dňoch na budove robia dokončovacie práce. Ide o opravu okien, odizolovanie budovy od spodnej vody.

Mesto zo prác na havarijnom stave budovy investovalo zhruba 12-tisíc eur. Práce prebiehali vo výške dvanástich metrov.

Rozsiahla obnova si vyžaduje viac peňazí

Ako uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS), objekty na Levočskej ulici sú v stave, kedy si vyžadujú už väčšiu investíciu.

Nielen fasády, ale aj strechy budov. Sú to veci, ktoré mesto čakajú v budúcom období.

"Je potrebné sa vysporiadať aj so zabezpečením financií, aby sme to v horizonte dvoch – troch rokov dokázali dostať do rozpočtu,“ uviedol primátor.