Zo vzácneho kaštieľa už bola ruina. Záchrana prišla v hodine dvanástej

V Toporci plánujú aj múzeum.

7. sep 2020 o 0:00 TASR

TOPOREC. Významný rod Görgeyovcov postavil v Toporci v okrese Kežmarok dva kaštiele, ktoré sú dnes dominantou obce.

Starý kaštieľ, ktorý pochádza z konca 13. storočia, dlho chátral a až v posledných rokoch sa dočkal obnovy.

V jeho priestoroch by malo v budúcnosti vzniknúť múzeum, spoločenské priestory na rôzne akcie a pod strechou obytný priestor.

Uviedol to Slavomír Regec, predseda občianskeho združenia Astra, ktoré sa snaží kaštieľ zachrániť.

V strede obce sa nachádza aj druhý kaštieľ z 18. storočia, ktorý je v súčasnosti v zachovalom stave a obývajú ho ľudia.

Úpadok slávy v 50. rokoch

V monografii obce sa píše, že starý kaštieľ, ktorý stojí na hornom konci Toporca, bol niekoľkokrát prestavaný.

V roku 1907 sa tam nachádzalo 9 pivníc, na prízemí 17 a na hornom poschodí 12 izieb aj s veľkou rytierskou sálou.

Až do smrti posledného mužského potomka Alberta Görgeya (1943) bol starý kaštieľ v dobrom stave.

V 50. rokoch prešiel do rúk štátu, ktorý tu zriadil kancelárie, sklady, kuchyňu s jedálňou a dokonca tu ubytoval aj brigádnikov, ktorí sa zúčastňovali na triedení zemiakov.

Kaštieľ sa v týchto časoch neopravoval, postupne chátral, začali sa prepadávať stropy a v takomto žalostnom stave zotrval až do roku 2011.

Zachraňovali v hodine dvanástej

Regec priblížil, že v rokoch 2011 a 2012 urobili prvé práce na záchrane kaštieľa, ktorý už vyzeral ako zrúcanina.

Odstránili sa dreviny na zvyškoch strechy a obvodových múroch aj so sutinami.

„Potom sme sa pustili do statiky kaštieľa, aby sa obvodové múry celkom nerozpadli. Museli sme urobiť obvodový veniec, upraviť klenby, stropy, zastrešenie, aby sme mohli kaštieľ zastabilizovať a pripraviť ho na novú strechu. Trvalo nám to približne tri roky a teraz je v takom stave, že už doňho neprší, je staticky zabezpečený a čaká na ďalšie práce," doplnil predseda občianskeho združenia Astra.

Ako ďalej ozrejmil, projekt finančne podporuje Ministerstvo kultúry SR.

„Máme už kompletnú projektovú dokumentáciu so štúdiou využitia kaštieľa. Pod strechou by mal vzniknúť obytný priestor pre budúcich návštevníkov. Mali by tu byť spoločenské priestory využívané na rôzne akcie, a tiež múzeum zamerané na región Horného Spiša a hlavne na rodinu Görgeyovcov, ktorá kaštieľ postavila," dodal Regec.

Nový kaštieľ je dodnes obývaný

Uprostred obce stojí aj nový görgeyovský kaštieľ - dvojpodlažná, barokovo-klasicistická budova z roku 1794.

Podľa monografie obce bol vo vlastníctve Juraja Görgeya a jeho manželky Viery Teöke.

Koncom 19. storočia bola budova predaná dvom roľníkom, ktorých potomkovia v nej bývajú dodnes.