V Spišskej mali traja študenti pozitívne testy, do školy nenastúpili

Vyučovanie v spišskonovoveskom gymnáziu pokračuje.

7. sep 2020 o 11:38 Mária Šimoňáková

Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi má troch pozitívne testovaných študentov. Do styku so spolužiakmi a učiteľmi však neprišli. (Zdroj: Mária Šimoňáková)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Traja študenti Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi boli pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19.

Keďže do školy 2. septembra nenastúpili, sú v domácej izolácii.

Na škole sa ďalej vyučuje.

Ako potvrdil riaditeľ gymnázia Jozef Kačenga, ide o troch študentov 2. a 3. ročníka.

„Opatrenia Ministerstva školstva SR a manuál pre rodičov a zamestnancov školy, ktorý ministerstvo vydalo, sa v prípade našej školy osvedčil. Eliminovali sa žiaci, ktorí boli pred začiatkom školského roka pozitívne testovaní a nenastúpili do školy," povedal Kačenga.

Nakazili sa na sústredení v Česku

Študenti absolvovali športové sústredenie v Českej republike.

Po návrate mali pozitívne Covid testy.

„Pred nástupom do školy sme dostali informácie o ich zdravotnom stave. Ostávajú v karanténe. Ani ich rodiča k nim nemajú prístup. Keďže neprišli do kontaktu so žiadnym študentom ani zamestnancom školy, vyučovanie u nás ďalej prebieha. Samozrejme, v obmedzenom režime, teda s rúškami a ostatnými obmedzeniami," doplnil riaditeľ.

Ako dodal, po vyliečení a opakovaných negatívnych Covid testoch nastúpia aj títo traja študenti do vyučovacieho procesu.