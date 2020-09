Ako mohla vypadnúť, pýtajú sa príbuzní dievčatka po tragédii v popradskej nemocnici

Nedávno sa tam stal podobný prípad.

11. sep 2020 o 15:23 Rastislav Ovšonka

POPRAD. Na tragický prípad 7-ročného dievčatka, ktoré zomrelo vo štvrtok po páde z ôsmeho poschodia popradskej nemocnice, je aj naďalej uvalené informačné embargo.

„Vôbec nič neviem. Inokedy sú aspoň chodbové klebety a teraz nič. Absolútne nič,“ povedal nám náš zdroj priamo z nemocnice.

Potvrdila to aj hovorkyňa Nemocnice Poprad Sylvia Galajda: „Je nám nesmierne ľúto tejto nešťastnej udalosti. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Aktuálne prebieha vyšetrovanie a z tohto dôvodu nemôžeme poskytnúť žiadne ďalšie informácie.“

Príbuzní sú zronení

V piatok ráno sa na mieste nešťastia zišli príbuzní nebohého dievčatka.

Asi desať členov rodiny stálo pod oknami lôžkovej časti nemocnice, kde zapaľovali sviečky.

Bol medzi nimi aj Koloman Pačaj zo Spišského Štvrtka, ktorý je strýkom dievčatka.

„V stredu ju doviezla sanitka, bol tu aj jej otec. Vo štvrtok sme sa dozvedeli, že spadla. Povedali nám, že kľučky tam nie sú, ale ako mohla potom vypadnúť? Ako mohla sama ísť na okno a vypadnúť odtiaľ? Celé to bude riešiť polícia, keď to nevyrieši, zavoláme advokáta a nech to vyrieši on,“ povedal.

Podľa neho neter len teraz nastúpila do prvého ročníka základnej školy a do nemocnice mala ísť kvôli zápalu priedušiek.

V popradskej nemocnici je to v krátkom čase druhý prípad, keď pacient vypadol z okna.

Začiatkom septembra došlo k podobnej udalosti.

Vtedy však išlo o dospelého pacienta.