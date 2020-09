Zomrel tatranský chatár, nosič a rekordér Laco Kulanga

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí znos 211 kilogramov.

16. sep 2020 o 11:49 (aktualizované 16. sep 2020 o 12:32) Daniela Marcinová

VYSOKÉ TATRY. Vo veku 71 rokov svet navždy opustil vysokohorský nosič, chatár a rekordér Laco Kulanga.

Verejnosti, najmä Tatrancom, bol známy pre svoje pôsobisko na Zamkovského a neskôr aj na Skalnatej chate.

Do histórie slovenských veľhôr sa zapísal neuveriteľnou váhou, ktorú dokázal vyniesť až na vrchol.

Posledná rozlúčka sa bude konať 18. septembra o 13.00 hod. v dome smútku na novom cintoríne v Kežmarku.

O smutnej správe informoval portál tvnoviny.sk.

Lámač rekordov

Meno Laca Kulangu sa často skloňovalo najmä pre jeho početné nosičské rekordy, z ktorých mnohé sú až do dnešného dňa neprekonané.

Pamätný je jeho výnos 176 kilogramov na chatu na Skalnatom plese v roku 1993 i jeho znos 211 kilogramov z tohto miesta na medzistanicu lanovky Štart.

Na svojej krošni vyniesol aj 207 kilogramov z Hrebienka na Zamkovského chatu, 151-kilogramový náklad na Téryho chatu či váhu 141 kíl na Zbojnícku chatu.

Hoci si vyslúžil neformálny titul kráľa tatranských nosičov, ako sám tvrdil, o rekordy mu nikdy nešlo.

Miesto toho vnímal nosenie ako možnosť na každodenný intímny kontakt s prírodou.

„Mám pocit, že nie je nič krajšie, ako môcť každý deň sledovať veľké divadlo prírody. To sa nedá popísať. Také zážitky, ako napríklad keď som nosil na Téryho chatu a v doline ma už zdravili kamzíky a svište, to zostane v človeku natrvalo," povedal nosič Kulanga pred rokmi pre Korzár.

Kĺby ako za mlada

Nosenie i prírodu priam miloval a aj napriek každodennej záťaži mu jeho práca nespôsobovala problémy ani vo vyššom veku.

„Neviem, čím to je dané, ale nepociťujem žiadne telesné problémy, opotrebované kĺby alebo niečo podobné, a to si nedávam nejako zvlášť pozor na vyváženú stravu, vitamíny či špeciálne prípravky," priznal na oslavách svojich 55. narodenín.

Po stopách tohto tatranského nosiča sa vydal aj jeho syn Pavol, ktorý pôsobí na Skalnatej chate.

Zlomil si kľúčnu kosť

Podľa portálu novycas.sk sa Laco Kulanga pred pár dňami v Tatrách zranil.

„V piatok doobeda sme zasahovali na Skalnatej chate. Laco mal zlomenú kľúčnu kosť. Pošmykol sa, keď šiel so svojím nákladom sudov zo Skalnatého plesa na chatu,“ prezradil pre Nový Čas jeden zo zasahujúcich horských záchranárov.

Podľa personálu Skalnatej chaty bol zázrak, že sa nechal presvedčiť ísť na vyšetrenie do nemocnice. „Po dlhom prehováraní pristal na to, že ho odvezú do nemocnice. Tam po ošetrení podpísal reverz a odišiel domov. Bohužiaľ, v pondelok doobeda doma zomrel. Čo bolo príčinou, ukáže pitva.“