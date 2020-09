Zariadenie pre seniorov v Poprade je v problémoch, zamenili lieky pre klientov

Z centra odchádzajú zamestnanci, niektorí žiadajú hlavu riaditeľky.

25. sep 2020 o 0:00 Michal Frank

POPRAD. Kým sa popradský primátor Anton Danko (nezávislý) venoval štátnej nemocnici, kde podporil zdravotníkov nespokojných s novým riaditeľom, vrelo to aj v sociálnych službách priamo v domácej kuchyni.

Konkrétne v Zariadení pre seniorov Centra sociálnych služieb (CSS) na Komenského ulici v Poprade.

Klienti tohto domova dôchodcov sa sťažujú. Podľa našich informácií tam došlo k zámene liekov pre klientov.

V tejto súvislosti tam mali dať zamestnanci výpovede.

Poslanci: Ľudia strácajú dôveru

Túto otázku otvorili na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci opozičného klubu Poprad 22.

Článok pokračuje pod video reklamou

K situácii v CSS sa vyjadrovali Jozef Košický, ktorý v minulosti zariadenie viedol, a Igor Wzoš (obaja nezávislí).

Podľa Wzoša došlo minimálne v dvoch prípadoch k zámene liekov pre klientov zariadenia pre seniorov. Ako povedal, tieto dva prípady sú potvrdené.

Súvisiaci článok Lekári v popradskej nemocnici sa búria, viacerí odchádzajú Čítajte

„V jednom prípade dostala pani lieky, ktoré sú silné, psychiatrické, mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia. Jednou z tých kontraindikácií môže byť zástava srdca. Stáva sa to výnimočne, ale môže sa to stať. Nebol to nejaký acylpirín či B-vitamín. Nemalo by sa stávať, aby sa niečo také zamieňalo,“ povedal pre Korzár Wzoš.