V Orlove je nakazených 20 ľudí, obec dezinfikujú

Starosta vyhlásil mimoriadnu situáciu.

25. sep 2020 o 13:14 Mária Šimoňáková

ORLOV. V obci Orlov v okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu.

K piatku tu evidovali 20 pozitívnych prípadov ochorenia Covid-19.

V obci so 619 obyvateľmi zatvorili školu, škôlku, zrušili všetky podujatia.

Starosta hovorí o neľahkej situácii. Vyzýva ľudí, aby sa zdržali rodinných osláv. Cez víkend budú v obci dezinfikovať verejné priestory.

V piatok dopoludnia v Starej Ľubovni zasadal krízový štáb okresu. Prijal potrebné protiepidemiologické opatrenia v obci Orlov aj v samotnom okrese.

Ako uviedol starosta obce Peter Timočko (Smer-SD), v piatok popoludní informoval obecným rozhlasom o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce. Aj o prijatých opatreniach.

Ľudia situáciu neberú na ľahkú váhu

„Škola i škôlka sú už niekoľko dní zatvorené a budú až do odvolania. Všetky kultúrne, spoločenské aj športové akcie sme zrušili. Obec prejde dezinfekciou. Konkrétne priestory školy, škôlky, domu smútku a zastávky. Situáciu neberieme na ľahkú váhu, budeme dôsledne dodržiavať nariadené opatrenia,“ uviedol starosta.

V obci zabezpečili dezinfekčné stojany aj rúška pre seniorov. Zvýšia hliadkovanie polície.

Podľa Timočka sú aktuálne počty nakazených vzhľadom na celkový počet obyvateľov významné.

Ľudia sa k situácii stavajú zodpovedne.

„Včera večer som sa prešiel obcou a bolo tu ticho. Aj počas dňa badať menší pohyb. Ľudia kým nemusia, nechodia von. Neviem, čím si to naša obec zaslúžila, nechápem, ako sa to k nám dostalo, bohužiaľ, s vírusmi je to tak a musíme to zvládnuť,“ skonštatoval Timočko.

Obec prejde pretestovaním

Testovaním by malo prejsť pomerne dosť ľudí, predovšetkým kontakty nakazených.

Testovať ich budú na budúci týždeň.

Podľa našich informácií sa niekoľko ľudí nakazilo na pohrebe.

Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený, funguje na zazvonenie.

„Ďalšie opatrenia, čo sa týka obchodu a pohostinstva na území obce budú v rovine odporúčaní. Samozrejme, vyzývame ľudí, aby sa zdržali rodinných osláv a nestretávali sa vo väčšom počte. Vidím, že obyvatelia obce situáciu neberú na ľahkú váhu a snažia sa dodržiavať opatrenia,“ dodal starosta.